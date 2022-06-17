https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html
Путин пообещал построить дом культуры по просьбе героя Труда из Якутии
Путин пообещал построить дом культуры по просьбе героя Труда из Якутии - РИА Новости, 17.06.2022
Путин пообещал построить дом культуры по просьбе героя Труда из Якутии
Президент России Владимир Путин пообещал построить дом культуры в якутском селе по просьбе героя Труда, лауреата Госпремии, дояра Владимира Михайлова. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:51
2022-06-17T16:51
2022-06-17T19:10
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
республика саха (якутия)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал построить дом культуры в якутском селе по просьбе героя Труда, лауреата Госпремии, дояра Владимира Михайлова.В ходе выступления на пленарной сессии на ПМЭФ президент вспомнил историю, которая говорит о востребованности в селах домов культуры."В ходе награждения медалями Героя Труда один из награжденных, из Якутии, Владимир Африканович Михайлов… прямо попросил помочь со строительством дома культуры в родном селе. Конечно, мы это обязательно сделаем", - рассказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), общество, республика саха (якутия), санкт-петербург
16:51 17.06.2022 (обновлено: 19:10 17.06.2022)
Путин пообещал построить дом культуры по просьбе героя Труда из Якутии
Путин пообещал построить дом культуры в якутском селе по просьбе дояра, лауреата Госпремии