https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html

Путин пообещал построить дом культуры по просьбе героя Труда из Якутии

Путин пообещал построить дом культуры по просьбе героя Труда из Якутии - РИА Новости, 17.06.2022

Путин пообещал построить дом культуры по просьбе героя Труда из Якутии

Президент России Владимир Путин пообещал построить дом культуры в якутском селе по просьбе героя Труда, лауреата Госпремии, дояра Владимира Михайлова. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:51

2022-06-17T16:51

2022-06-17T19:10

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

республика саха (якутия)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796204226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e90aee52e2ffa7f811528b438bb6658.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал построить дом культуры в якутском селе по просьбе героя Труда, лауреата Госпремии, дояра Владимира Михайлова.В ходе выступления на пленарной сессии на ПМЭФ президент вспомнил историю, которая говорит о востребованности в селах домов культуры."В ходе награждения медалями Героя Труда один из награжденных, из Якутии, Владимир Африканович Михайлов… прямо попросил помочь со строительством дома культуры в родном селе. Конечно, мы это обязательно сделаем", - рассказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220612/putin-1794906771.html

республика саха (якутия)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), общество, республика саха (якутия), санкт-петербург