https://ria.ru/20220617/putin-1796207020.html

Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин

Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин

Главный принцип России - тратить столько, сколько заработали - остается, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:47

2022-06-17T16:47

2022-06-17T16:57

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

россия

санкт-петербург

антон силуанов

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Главный принцип России - тратить столько, сколько заработали - остается, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин."Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно. Но главный принцип - тратить исходя из понимания того, что сколько заработали - он остаётся, его никто не отменял. Мы это понимаем", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Путин также напомнил, что ранее дал правительству поручение подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.В четверг министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Силуанов подчеркнул, что это пока только предложения Минфина и они будут рассмотрены в правительстве.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html

https://realty.ria.ru/20220617/gossovet-1796210866.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, санкт-петербург, антон силуанов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство финансов рф (минфин россии)