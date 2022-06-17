16:47 17.06.2022 (обновлено: 16:57 17.06.2022)
Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин
Президент Путин заявил, что главный принцип России — тратить столько, сколько заработали
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Главный принцип России - тратить столько, сколько заработали - остается, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно. Но главный принцип - тратить исходя из понимания того, что сколько заработали - он остаётся, его никто не отменял. Мы это понимаем", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин также напомнил, что ранее дал правительству поручение подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.
В четверг министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Силуанов подчеркнул, что это пока только предложения Минфина и они будут рассмотрены в правительстве.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.