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Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796207020.html
Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин
Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин
Главный принцип России - тратить столько, сколько заработали - остается, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:47
2022-06-17T16:57
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
россия
санкт-петербург
антон силуанов
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Главный принцип России - тратить столько, сколько заработали - остается, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин."Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно. Но главный принцип - тратить исходя из понимания того, что сколько заработали - он остаётся, его никто не отменял. Мы это понимаем", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Путин также напомнил, что ранее дал правительству поручение подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.В четверг министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Силуанов подчеркнул, что это пока только предложения Минфина и они будут рассмотрены в правительстве.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, владимир путин, россия, санкт-петербург, антон силуанов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство финансов рф (минфин россии)
16:47 17.06.2022 (обновлено: 16:57 17.06.2022)
 
Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали, заявил Путин

Президент Путин заявил, что главный принцип России — тратить столько, сколько заработали

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Главный принцип России - тратить столько, сколько заработали - остается, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно. Но главный принцип - тратить исходя из понимания того, что сколько заработали - он остаётся, его никто не отменял. Мы это понимаем", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:51Петербургский международный экономический форум — 2022
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Путин также напомнил, что ранее дал правительству поручение подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.
В четверг министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Силуанов подчеркнул, что это пока только предложения Минфина и они будут рассмотрены в правительстве.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургАнтон СилуановПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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