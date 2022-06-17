https://ria.ru/20220617/putin-1796198586.html

Путин заявил о важности гибкости в экономике

Путин заявил о важности гибкости в экономике - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил о важности гибкости в экономике

Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:35

2022-06-17T16:35

2022-06-17T17:17

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

политика

санкт-петербург

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С--ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес в жёстких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796192545.html

россия

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика, санкт-петербург, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд)