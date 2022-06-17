https://ria.ru/20220617/putin-1796189747.html

Путин сообщил о новых возможностях для России

Путин сообщил о новых возможностях для России - РИА Новости, 17.06.2022

Путин сообщил о новых возможностях для России

Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:22

2022-06-17T16:22

2022-06-17T16:34

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

экономика

санкт-петербург

технологии

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин."Продолжаем испытывать проблемы с комплектующими, целый ряд технологических решений стали недоступны для наших компаний, нарушена логистика. Но, с другой стороны, всё это открывает для нас новые возможности", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Он отметил, что всё это является стимулом построения экономики, обладающей полным технологическим, производственным, кадровым и научным потенциалом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796030308.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, санкт-петербург, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд)