https://ria.ru/20220617/putin-1796189747.html
Путин сообщил о новых возможностях для России
Путин сообщил о новых возможностях для России - РИА Новости, 17.06.2022
Путин сообщил о новых возможностях для России
Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:22
2022-06-17T16:22
2022-06-17T16:34
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
экономика
санкт-петербург
технологии
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин."Продолжаем испытывать проблемы с комплектующими, целый ряд технологических решений стали недоступны для наших компаний, нарушена логистика. Но, с другой стороны, всё это открывает для нас новые возможности", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Он отметил, что всё это является стимулом построения экономики, обладающей полным технологическим, производственным, кадровым и научным потенциалом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796030308.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, санкт-петербург, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:22 17.06.2022 (обновлено: 16:34 17.06.2022)
Путин сообщил о новых возможностях для России
Путин: перед Россией открылись новые возможности на фоне санкций