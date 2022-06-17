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Путин сообщил о новых возможностях для России - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796189747.html
Путин сообщил о новых возможностях для России
Путин сообщил о новых возможностях для России - РИА Новости, 17.06.2022
Путин сообщил о новых возможностях для России
Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:22
2022-06-17T16:34
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
экономика
санкт-петербург
технологии
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин."Продолжаем испытывать проблемы с комплектующими, целый ряд технологических решений стали недоступны для наших компаний, нарушена логистика. Но, с другой стороны, всё это открывает для нас новые возможности", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Он отметил, что всё это является стимулом построения экономики, обладающей полным технологическим, производственным, кадровым и научным потенциалом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, экономика, санкт-петербург, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:22 17.06.2022 (обновлено: 16:34 17.06.2022)
 
Путин сообщил о новых возможностях для России

Путин: перед Россией открылись новые возможности на фоне санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин.
"Продолжаем испытывать проблемы с комплектующими, целый ряд технологических решений стали недоступны для наших компаний, нарушена логистика. Но, с другой стороны, всё это открывает для нас новые возможности", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Он отметил, что всё это является стимулом построения экономики, обладающей полным технологическим, производственным, кадровым и научным потенциалом.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 11:27
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияЭкономикаСанкт-ПетербургТехнологииПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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