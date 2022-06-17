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Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением

Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением

Решение России о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:20

2022-06-17T16:20

2022-06-17T17:13

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

оон

донбасс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Решение России о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым, сообщил президент России Владимир Путин."Запад принципиально отказался исполнять взятое на себя ранее обязательство. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, но безусловно вынужденным и необходимым", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Он отметил, что это решение направлено на защиту россиян и народов Донбасса, которые 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева."Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право основанное, кстати говоря, на уставе ООН отстаивать свою безопасность, решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжение 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада", - сообщил президент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), оон, донбасс, киев