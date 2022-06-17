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Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796188097.html
Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением
Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением
Решение России о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:20
2022-06-17T17:13
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
оон
донбасс
киев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Решение России о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым, сообщил президент России Владимир Путин."Запад принципиально отказался исполнять взятое на себя ранее обязательство. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, но безусловно вынужденным и необходимым", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Он отметил, что это решение направлено на защиту россиян и народов Донбасса, которые 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева."Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право основанное, кстати говоря, на уставе ООН отстаивать свою безопасность, решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжение 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада", - сообщил президент.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), оон, донбасс, киев
16:20 17.06.2022 (обновлено: 17:13 17.06.2022)
 
Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением

Путин: решение о спецоперации было вынужденным и необходимым

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Решение России о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым, сообщил президент России Владимир Путин.
"Запад принципиально отказался исполнять взятое на себя ранее обязательство. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, но безусловно вынужденным и необходимым", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что это решение направлено на защиту россиян и народов Донбасса, которые 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева.
"Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право основанное, кстати говоря, на уставе ООН отстаивать свою безопасность, решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжение 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада", - сообщил президент.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)ООНДонбассКиев
 
 
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