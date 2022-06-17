16:20 17.06.2022 (обновлено: 17:13 17.06.2022)
Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением
Путин: решение о спецоперации было вынужденным и необходимым
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Решение России о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым, сообщил президент России Владимир Путин.
"Запад принципиально отказался исполнять взятое на себя ранее обязательство. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, но безусловно вынужденным и необходимым", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право основанное, кстати говоря, на уставе ООН отстаивать свою безопасность, решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжение 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада", - сообщил президент.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.