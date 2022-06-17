https://ria.ru/20220617/putin-1796185801.html
Путин заявил, что Россия может увеличить экспорт зерна
Путин заявил, что Россия может увеличить экспорт зерна - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил, что Россия может увеличить экспорт зерна
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:17
2022-06-17T16:17
2022-06-17T17:00
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
цены на нефть
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173899_0:290:3125:2048_1920x0_80_0_0_00c47883d82b96d367ef61c9c30dbe3c.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 миллионов тонн."Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объём наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что в приоритетном порядке поставки будут направлены в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих."В первую очередь, речь идёт об африканских странах и регионе Ближнего Востока", - сказал президент РФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/pmef-2022-1796061444.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173899_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8f1bda046c5c57146e87d312c11461bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:17 17.06.2022 (обновлено: 17:00 17.06.2022)
Путин заявил, что Россия может увеличить экспорт зерна
Путин: объем поставок зерна может вырасти до 50 миллионов тонн