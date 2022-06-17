https://ria.ru/20220617/putin-1796185801.html

Путин заявил, что Россия может увеличить экспорт зерна

Путин заявил, что Россия может увеличить экспорт зерна - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил, что Россия может увеличить экспорт зерна

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:17

2022-06-17T16:17

2022-06-17T17:00

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

цены на нефть

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 миллионов тонн."Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объём наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что в приоритетном порядке поставки будут направлены в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих."В первую очередь, речь идёт об африканских странах и регионе Ближнего Востока", - сказал президент РФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/pmef-2022-1796061444.html

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экономика, цены на нефть, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)