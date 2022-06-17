16:14 17.06.2022 (обновлено: 16:38 17.06.2022)
Путин предупредил об угрозе голода для бедных стран из-за США и ЕС
Путин: нехватка удобрений грозит голодом для бедных стран, и это будет на совести США и ЕС
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Из-за нехватки удобрений на мировом рынке цены на продукты пойдут вверх, что грозит голодом для бедных стран, это будет на совести США и ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский президент, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, констатировал, что на фоне снижения выпуска удобрений только с середины 2021 года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%.
"Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, тем самым ситуация еще больше загоняется в тупик. Просчитать дальнейшее развитие событий несложно: нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, появятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, и цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом прежде всего в беднейших странах. И это будет целиком на совести на администраций США и Европы", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.