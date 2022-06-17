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Путин предупредил об угрозе голода для бедных стран из-за США и ЕС

Путин предупредил об угрозе голода для бедных стран из-за США и ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Путин предупредил об угрозе голода для бедных стран из-за США и ЕС

Из-за нехватки удобрений на мировом рынке цены на продукты пойдут вверх, что грозит голодом для бедных стран, это будет на совести США и ЕС, заявил президент РФ РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:14

2022-06-17T16:14

2022-06-17T16:38

петербургский международный экономический форум — 2022

сша

евросоюз

экономика

россия

белоруссия

петербургский международный экономический форум (фонд)

цены на нефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Из-за нехватки удобрений на мировом рынке цены на продукты пойдут вверх, что грозит голодом для бедных стран, это будет на совести США и ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский президент, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, констатировал, что на фоне снижения выпуска удобрений только с середины 2021 года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%."Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, тем самым ситуация еще больше загоняется в тупик. Просчитать дальнейшее развитие событий несложно: нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, появятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, и цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом прежде всего в беднейших странах. И это будет целиком на совести на администраций США и Европы", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сша, евросоюз, экономика, россия, белоруссия, петербургский международный экономический форум (фонд), цены на нефть