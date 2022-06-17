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Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796176657.html
Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин
Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:07
2022-06-17T16:07
петербургский международный экономический форум — 2022
югославия
сирия
ливия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт."Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представление об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию", - сказал он, выступая на ПМЭФ.Путин напомнил о судьбе Югославии и Сирии, Ливии и Ирака.Глава государства также отметил, что, если какого-то "бунтаря" не получается "усмирить", его пытаются изолировать, отменить, "в ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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югославия, сирия, ливия, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:07 17.06.2022
 
Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин

Президент Путин: Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт.
"Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представление об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию", - сказал он, выступая на ПМЭФ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Глава государства также отметил, что, если какого-то "бунтаря" не получается "усмирить", его пытаются изолировать, отменить, "в ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЮгославияСирияЛивияПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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