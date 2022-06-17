https://ria.ru/20220617/putin-1796176657.html

Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин

Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:07

2022-06-17T16:07

2022-06-17T16:07

петербургский международный экономический форум — 2022

югославия

сирия

ливия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт."Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представление об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию", - сказал он, выступая на ПМЭФ.Путин напомнил о судьбе Югославии и Сирии, Ливии и Ирака.Глава государства также отметил, что, если какого-то "бунтаря" не получается "усмирить", его пытаются изолировать, отменить, "в ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220114/tsennosti-1767841730.html

https://ria.ru/20220617/evropa-1796173278.html

югославия

сирия

ливия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

югославия, сирия, ливия, петербургский международный экономический форум (фонд)