https://ria.ru/20220617/putin-1796172697.html

Путин назвал причину снижения темпов роста экономики в ЕС

Путин назвал причину снижения темпов роста экономики в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал причину снижения темпов роста экономики в ЕС

Евросоюз утрачивает глобальную конкурентоспособность из-за санкций против России на годы вперёд, темпы роста экономики снижаются, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:03

2022-06-17T16:03

2022-06-17T17:10

экономика

россия

евросоюз

владимир путин

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз утрачивает глобальную конкурентоспособность из-за санкций против России на годы вперёд, темпы роста экономики снижаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Серьёзные долгосрочные последствия (санкций) имеют и рост издержек европейских компаний. Потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден - утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики. Причём на годы вперёд", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/evropa-1796172499.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, евросоюз, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)