https://ria.ru/20220617/putin-1796172697.html
Путин назвал причину снижения темпов роста экономики в ЕС
Путин назвал причину снижения темпов роста экономики в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал причину снижения темпов роста экономики в ЕС
Евросоюз утрачивает глобальную конкурентоспособность из-за санкций против России на годы вперёд, темпы роста экономики снижаются, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:03
2022-06-17T16:03
2022-06-17T17:10
экономика
россия
евросоюз
владимир путин
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз утрачивает глобальную конкурентоспособность из-за санкций против России на годы вперёд, темпы роста экономики снижаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Серьёзные долгосрочные последствия (санкций) имеют и рост издержек европейских компаний. Потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден - утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики. Причём на годы вперёд", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:03 17.06.2022 (обновлено: 17:10 17.06.2022)
Путин назвал причину снижения темпов роста экономики в ЕС
Путин: ЕС утрачивает глобальную конкурентоспособность на годы вперед из-за санкций