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Путин заявил о снижении уровня инфляции - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796165221.html
Путин заявил о снижении уровня инфляции
Путин заявил о снижении уровня инфляции - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил о снижении уровня инфляции
Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ продолжает снижаться, экономическая динамика стабилизируется. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:55
2022-06-17T16:58
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
цены на нефть
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ продолжает снижаться, экономическая динамика стабилизируется."Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск, после пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Президент отметил, что и такой уровень инфляции велик, но работа над снижением продолжается."Уверен, добьёмся положительного результата", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796028183.html
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экономика, цены на нефть, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:55 17.06.2022 (обновлено: 16:58 17.06.2022)
 
Путин заявил о снижении уровня инфляции

Путин: инфляция снижается, экономика стабилизируется

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ продолжает снижаться, экономическая динамика стабилизируется.
"Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск, после пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Президент отметил, что и такой уровень инфляции велик, но работа над снижением продолжается.
"Уверен, добьёмся положительного результата", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 11:24Петербургский международный экономический форум — 2022
Инфляция в 2022 году будет ощутимо ниже 17,5 процента, заявил Решетников
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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