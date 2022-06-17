https://ria.ru/20220617/putin-1796165221.html
Путин заявил о снижении уровня инфляции
Путин заявил о снижении уровня инфляции - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил о снижении уровня инфляции
Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ продолжает снижаться, экономическая динамика стабилизируется. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:55
2022-06-17T15:55
2022-06-17T16:58
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
цены на нефть
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ продолжает снижаться, экономическая динамика стабилизируется."Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск, после пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Президент отметил, что и такой уровень инфляции велик, но работа над снижением продолжается."Уверен, добьёмся положительного результата", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796028183.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:55 17.06.2022 (обновлено: 16:58 17.06.2022)
Путин заявил о снижении уровня инфляции
Путин: инфляция снижается, экономика стабилизируется