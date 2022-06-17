Рейтинг@Mail.ru
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796102511.html
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час - РИА Новости, 17.06.2022
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час
Владимир Путин принял решение в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление, оно начнется в 15.00, к этому времени все неполадки с проходом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:54
2022-06-17T14:56
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:96:3104:1842_1920x0_80_0_0_9811592674fd7320c5ff6a0bdca7a178.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Путин принял решение в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление, оно начнется в 15.00, к этому времени все неполадки с проходом по бейджам на пленарку будут устранены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Песков пояснил, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки."К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную пленарку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время. В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в два часа, а в три часа. За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там", - сказал Песков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/analiz-1796048653.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_186:0:2702:1887_1920x0_80_0_0_a0e46db2a266b75baed178b7f629ea86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:54 17.06.2022 (обновлено: 14:56 17.06.2022)
 
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час

Путин перенес выступление на ПМЭФ на 15 часов из-за DDoS-атак на инфраструктуру форума

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Путин принял решение в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление, оно начнется в 15.00, к этому времени все неполадки с проходом по бейджам на пленарку будут устранены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Песков пояснил, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки.
"К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную пленарку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время. В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в два часа, а в три часа. За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там", - сказал Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 12:07Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПолитикаВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала