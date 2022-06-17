https://ria.ru/20220617/putin-1796102511.html
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час - РИА Новости, 17.06.2022
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час
Владимир Путин принял решение в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление, оно начнется в 15.00, к этому времени все неполадки с проходом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:54
2022-06-17T13:54
2022-06-17T14:56
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Путин принял решение в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление, оно начнется в 15.00, к этому времени все неполадки с проходом по бейджам на пленарку будут устранены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Песков пояснил, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки."К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную пленарку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время. В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в два часа, а в три часа. За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там", - сказал Песков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:54 17.06.2022 (обновлено: 14:56 17.06.2022)
Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час
Путин перенес выступление на ПМЭФ на 15 часов из-за DDoS-атак на инфраструктуру форума
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Путин принял решение в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление, оно начнется в 15.00, к этому времени все неполадки с проходом по бейджам на пленарку будут устранены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Песков пояснил, что на системы ПМЭФ
, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки.
"К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную пленарку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время. В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в два часа, а в три часа. За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено, и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там", - сказал Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.