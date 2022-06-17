https://ria.ru/20220617/putin-1795968125.html

Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Владимир Путин лично участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме и очень ответственно к этому относится, он будет... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:28

2022-06-17T07:28

2022-06-17T11:29

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин лично участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме и очень ответственно к этому относится, он будет говорить об экономической ситуации и причинах кризиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Главным образом речь пойдет об экономике, о том, как эта ситуация влияет на экономику, как будет жить наша экономика в условии враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики", — рассказал он.Песков отметил, что "трудно переоценить значение этого выступления", так как форум и речь Путина совпадают по времени с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, мировой экономике и мировой политике.Он выразил уверенность, что несмотря на абсолютно беспрецедентную экономическую войну, развязанную против России, все будут слушать выступление Путина с большим вниманием.Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема — "Новый мир — новые возможности". РИА Новости выступает информационным партнером форума.В прошлом году доклад Путина в основном был посвящен внутренней повестке, глава государства изложил целую программу мер постковидной жизни, поддержки экономики, инвестиционного климата и социального развития. Он также говорил о развитии отечественного бизнеса, климатических проблемах и санкциях как способе недобросовестной конкуренции.Нынешний форум проходит на фоне нового мощного витка санкций западных стран против России из-за ситуации на Украине. Многие компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Как ранее заявлял Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220616/putin-1795742985.html

https://ria.ru/20220617/putin-1795952491.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, санкт-петербург