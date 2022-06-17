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Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц - РИА Новости, 17.06.2022
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Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц
Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц - РИА Новости, 17.06.2022
Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц
Главы Камчатского края и Калмыкии Владимир Солодов и Бату Хасиков в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:01
2022-06-17T07:01
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
санкт-петербург
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Главы Камчатского края и Калмыкии Владимир Солодов и Бату Хасиков в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу при создании в Калмыкии центра по воспроизводству редких птиц дроф, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В пресс-службе добавили, что регионы намерены развивать двусторонние контакты для "организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия".Первый международный центр по репродукции и сохранению хищных птиц был построен на Камчатке по распоряжению президента РФ Владимира Путина, 83 редких белых кречета поступили в соколиный центр в феврале, яйца появились в конце апреля, а в мае вылупились птенцы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, санкт-петербург, россия
07:01 17.06.2022
 
Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц

Камчатка и Калмыкия договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в выращивании редких птиц дроф

© пресс-служба Даурского заповедникаДрофа
Дрофа
© пресс-служба Даурского заповедника
Дрофа. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Главы Камчатского края и Калмыкии Владимир Солодов и Бату Хасиков в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу при создании в Калмыкии центра по воспроизводству редких птиц дроф, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Есть потрясающая идея, которая прежде всего направлена на поддержку и развитие традиций. Кроме того, это связано и с международной повесткой – на Камчатке уже построен соколиный центр. Есть поручение о том, что в нашей республике будет построен центр по выращиванию дрофы. Я думаю, что это будет очень тесная взаимосвязь", – приводят власти Камчатки слова главы Калмыкии.
В пресс-службе добавили, что регионы намерены развивать двусторонние контакты для "организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Первый международный центр по репродукции и сохранению хищных птиц был построен на Камчатке по распоряжению президента РФ Владимира Путина, 83 редких белых кречета поступили в соколиный центр в феврале, яйца появились в конце апреля, а в мае вылупились птенцы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
06:42Петербургский международный экономический форум — 2022
Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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