Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц
Камчатка и Калмыкия договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в выращивании редких птиц дроф
© пресс-служба Даурского заповедникаДрофа
© пресс-служба Даурского заповедника
Дрофа. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Главы Камчатского края и Калмыкии Владимир Солодов и Бату Хасиков в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу при создании в Калмыкии центра по воспроизводству редких птиц дроф, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Есть потрясающая идея, которая прежде всего направлена на поддержку и развитие традиций. Кроме того, это связано и с международной повесткой – на Камчатке уже построен соколиный центр. Есть поручение о том, что в нашей республике будет построен центр по выращиванию дрофы. Я думаю, что это будет очень тесная взаимосвязь", – приводят власти Камчатки слова главы Калмыкии.
В пресс-службе добавили, что регионы намерены развивать двусторонние контакты для "организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Первый международный центр по репродукции и сохранению хищных птиц был построен на Камчатке по распоряжению президента РФ Владимира Путина, 83 редких белых кречета поступили в соколиный центр в феврале, яйца появились в конце апреля, а в мае вылупились птенцы.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.