https://ria.ru/20220617/ptitsy-1795966760.html

Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц

Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц - РИА Новости, 17.06.2022

Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц

Главы Камчатского края и Калмыкии Владимир Солодов и Бату Хасиков в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:01

2022-06-17T07:01

2022-06-17T07:01

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

санкт-петербург

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Главы Камчатского края и Калмыкии Владимир Солодов и Бату Хасиков в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу при создании в Калмыкии центра по воспроизводству редких птиц дроф, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В пресс-службе добавили, что регионы намерены развивать двусторонние контакты для "организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия".Первый международный центр по репродукции и сохранению хищных птиц был построен на Камчатке по распоряжению президента РФ Владимира Путина, 83 редких белых кречета поступили в соколиный центр в феврале, яйца появились в конце апреля, а в мае вылупились птенцы.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/potentsial-1795965901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владимир путин, санкт-петербург, россия