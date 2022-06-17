10:31 17.06.2022 (обновлено: 10:56 17.06.2022)
Краснов пообещал добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса
Генпрокурор Краснов пообещал добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ будет добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса контролирующими органами, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"В целом, применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна – количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами", - сказал Краснов в пятницу.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
26 мая, 18:17Бизнес кошмарят до сих пор, заявил Медведев