https://ria.ru/20220617/proverki-1796004826.html

Краснов пообещал добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса

Краснов пообещал добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022

Краснов пообещал добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса

Генеральная прокуратура РФ будет добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса контролирующими органами, заявил на Петербургском международном... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:31

2022-06-17T10:31

2022-06-17T10:56

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ будет добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса контролирующими органами, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава надзорного ведомства Игорь Краснов."В целом, применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна – количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами", - сказал Краснов в пятницу.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790934797.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, экономика, генеральная прокуратура рф, игорь краснов