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ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/prava-1795960666.html
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав - РИА Новости, 17.06.2022
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав
ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:10
2022-06-17T04:10
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин."Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть", - сказал Понарьин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург
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Максим Горбачев
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санкт-петербург, авто
04:10 17.06.2022
 
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав

Замглавы ГИБДД Понарьин заявил о подготовке пакета изменений для получения прав

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСдача на права
Сдача на права - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин.
"Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть", - сказал Понарьин.
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:23Петербургский международный экономический форум — 2022
В ГИБДД рассказали о подготовке правил езды на электросамокатах в России
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургАвто
 
 
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