https://ria.ru/20220617/prava-1795960666.html
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав - РИА Новости, 17.06.2022
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав
ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:10
2022-06-17T04:10
2022-06-17T04:10
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин."Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть", - сказал Понарьин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/elektrosamokaty-1795958673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, авто
ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав
Замглавы ГИБДД Понарьин заявил о подготовке пакета изменений для получения прав
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин.
"Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть", - сказал Понарьин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.