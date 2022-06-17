https://ria.ru/20220617/prava-1795960666.html

ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав

ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав - РИА Новости, 17.06.2022

ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав

ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T04:10

2022-06-17T04:10

2022-06-17T04:10

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин."Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть", - сказал Понарьин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/elektrosamokaty-1795958673.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

санкт-петербург, авто