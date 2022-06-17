https://ria.ru/20220617/potentsial-1795965901.html

Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть"

Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть" - РИА Новости, 17.06.2022

Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть"

Власти Камчатки на ПМЭФ-2022 заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть", в рамках которого компания оценит потенциал региона в геотермальной энергетике,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:42

2022-06-17T06:42

2022-06-17T06:43

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

зарубежнефть

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Власти Камчатки на ПМЭФ-2022 заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть", в рамках которого компания оценит потенциал региона в геотермальной энергетике, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В правительстве добавили, что компания уже готова начать геологоразведку нескольких месторождений. Если запасы будут подтверждены, то "Зарубежнефть" приступит к промышленной эксплуатации.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, санкт-петербург, зарубежнефть