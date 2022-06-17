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Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть" - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/potentsial-1795965901.html
Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть"
Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть" - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть"
Власти Камчатки на ПМЭФ-2022 заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть", в рамках которого компания оценит потенциал региона в геотермальной энергетике,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:42
2022-06-17T06:43
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
зарубежнефть
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Власти Камчатки на ПМЭФ-2022 заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть", в рамках которого компания оценит потенциал региона в геотермальной энергетике, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В правительстве добавили, что компания уже готова начать геологоразведку нескольких месторождений. Если запасы будут подтверждены, то "Зарубежнефть" приступит к промышленной эксплуатации.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, зарубежнефть
06:42 17.06.2022 (обновлено: 06:43 17.06.2022)
 
Власти Камчатки на ПМЭФ заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть"

Компания "Зарубежнефть" оценит потенциал Камчатки в геотермальной энергетике

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Власти Камчатки на ПМЭФ-2022 заключили соглашение с компанией "Зарубежнефть", в рамках которого компания оценит потенциал региона в геотермальной энергетике, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Будут проведены работы по системному изучению и оценке ресурсного потенциала геотермальной энергетики на Камчатке. Совместно планируется разработать программу развития геотермальной энергетики Камчатского края на среднесрочную и долгосрочную перспективу, определить и реализовать проекты геотермального энергоснабжения Петропавловской и Елизовской агломерации, территорий опережающего развития "Камчатка", изолированных энергоузлов Камчатского края", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что компания уже готова начать геологоразведку нескольких месторождений. Если запасы будут подтверждены, то "Зарубежнефть" приступит к промышленной эксплуатации.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургЗарубежнефть
 
 
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