https://ria.ru/20220617/poshliny-1796208348.html
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе - РИА Новости, 17.06.2022
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:49
2022-06-17T16:49
2022-06-17T17:06
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе."Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он также отдельно предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры, региональные и муниципальные театры."Выделив на эти цели по 6 миллиардов рублей в 23-м и 24-м годах", - добавил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика
16:49 17.06.2022 (обновлено: 17:06 17.06.2022)
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе
Президент Путин поручил направить часть экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе.
"Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он также отдельно предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры, региональные и муниципальные театры.
"Выделив на эти цели по 6 миллиардов рублей в 23-м и 24-м годах", - добавил Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.