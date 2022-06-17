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Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/poshliny-1796208348.html
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе - РИА Новости, 17.06.2022
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:49
2022-06-17T17:06
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе."Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он также отдельно предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры, региональные и муниципальные театры."Выделив на эти цели по 6 миллиардов рублей в 23-м и 24-м годах", - добавил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, экономика
16:49 17.06.2022 (обновлено: 17:06 17.06.2022)
 
Путин поручил направить часть пошлин на повышение уровня жизни в селе

Президент Путин поручил направить часть экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе.
"Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он также отдельно предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры, региональные и муниципальные театры.
"Выделив на эти цели по 6 миллиардов рублей в 23-м и 24-м годах", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:29Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин отметил зрелость российского бизнеса
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинЭкономика
 
 
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