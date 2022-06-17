ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками
Несмотря на санкционное давление и переосмысление конструкции мировой экономической системы, ПМЭФ остается одной из самых открытых дискуссионных площадок.
Несмотря на санкционное давление и переосмысление конструкции мировой экономической системы, ПМЭФ остается одной из самых открытых дискуссионных площадок.
Стенд РИА Новости — информационного партнера ПМЭФ-2022.
Стенд РИА Новости — информационного партнера ПМЭФ-2022.
В работе форума принимают участие представители самых разных стран, в том числе и недружественных.
В работе форума принимают участие представители самых разных стран, в том числе и недружественных.
Одной из сквозных тем деловой программы ПМЭФ стало сохранение Россией курса на международное сотрудничество.
Одной из сквозных тем деловой программы ПМЭФ стало сохранение Россией курса на международное сотрудничество.
Межстрановые бизнес-диалоги помогают наметить новые приоритетные направления внешнеэкономического взаимодействия.
Межстрановые бизнес-диалоги помогают наметить новые приоритетные направления внешнеэкономического взаимодействия.
XXV ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
XXV ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Ростовская область создала на ПМЭФ стенд-оркестр. Меры господдержки и инвестпоекты здесь представили в виде музыкальных инструментов.
Ростовская область создала на ПМЭФ стенд-оркестр. Меры господдержки и инвестпоекты здесь представили в виде музыкальных инструментов.
Участники сессии, посвященной строительству и ЖКХ, обсудили, как отрасль адаптируется к новым экономическим условиям и какие меры поддержки обеспечили бы экономический рост.
Участники сессии, посвященной строительству и ЖКХ, обсудили, как отрасль адаптируется к новым экономическим условиям и какие меры поддержки обеспечили бы экономический рост.
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина вместе с сестрой Ариной выступила на сессии "Чемпионы: от медали к бренду". Спортсменки рассказали о планах организовать собственное шоу.
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина вместе с сестрой Ариной выступила на сессии "Чемпионы: от медали к бренду". Спортсменки рассказали о планах организовать собственное шоу.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума.
Башкирская содовая компания сделала ставку на анимацию и "оживила" пачку соды. Персонаж приветствует гостей и на их глазах проводит разные эксперименты.
Башкирская содовая компания сделала ставку на анимацию и "оживила" пачку соды. Персонаж приветствует гостей и на их глазах проводит разные эксперименты.
Певица и тиктокер Миа Бойка на Питерском форуме.
Участники сессии "Fake news в эпоху глобализации" дискутировали о том, кто создает и распространяет фейки, как они влияют на политику и бизнес. Желающих послушать спикеров оказалось вчетверо больше, чем мест в зале.
Участники сессии "Fake news в эпоху глобализации" дискутировали о том, кто создает и распространяет фейки, как они влияют на политику и бизнес. Желающих послушать спикеров оказалось вчетверо больше, чем мест в зале.
XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Главная тема форума в этом году — "Новый мир — новые возможности".
Главная тема форума в этом году — "Новый мир — новые возможности".