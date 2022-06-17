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ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/pmef-2022-1795878239.html
ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками
ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками - РИА Новости, 17.06.2022
ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками
Очередной день работы Петербургского форума ознаменовался крупными инвестиционными соглашениями, обсуждением развития экономики в условиях санкций и дискуссией... РИА Новости, 17.06.2022
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петербургский международный экономический форум — 2022
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санкт-петербург
экспофорум (выставочный центр)
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Очередной день работы Петербургского форума ознаменовался крупными инвестиционными соглашениями, обсуждением развития экономики в условиях санкций и дискуссией о фейках. Самые заметные события — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
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РИА Новости
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фото, фото, пмэф, санкт-петербург, экспофорум (выставочный центр)
08:00 17.06.2022 (обновлено: 10:05 17.06.2022)
 

ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками

Читать ria.ru в
Очередной день работы Петербургского форума ознаменовался крупными инвестиционными соглашениями, обсуждением развития экономики в условиях санкций и дискуссией о фейках. Самые заметные события — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Несмотря на санкционное давление и переосмысление конструкции мировой экономической системы, ПМЭФ остается одной из самых открытых дискуссионных площадок.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
1 из 15

Несмотря на санкционное давление и переосмысление конструкции мировой экономической системы, ПМЭФ остается одной из самых открытых дискуссионных площадок.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Стенд РИА Новости — информационного партнера ПМЭФ-2022.

Стенд РИА Новости, представленный на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
2 из 15

Стенд РИА Новости — информационного партнера ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В работе форума принимают участие представители самых разных стран, в том числе и недружественных.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума
3 из 15

В работе форума принимают участие представители самых разных стран, в том числе и недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Одной из сквозных тем деловой программы ПМЭФ стало сохранение Россией курса на международное сотрудничество.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
4 из 15

Одной из сквозных тем деловой программы ПМЭФ стало сохранение Россией курса на международное сотрудничество.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Межстрановые бизнес-диалоги помогают наметить новые приоритетные направления внешнеэкономического взаимодействия.

Торжественное открытие форума ПМЭФ-2022
5 из 15

Межстрановые бизнес-диалоги помогают наметить новые приоритетные направления внешнеэкономического взаимодействия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

XXV ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

На XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
6 из 15

XXV ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ростовская область создала на ПМЭФ стенд-оркестр. Меры господдержки и инвестпоекты здесь представили в виде музыкальных инструментов.

Девушки на стенде Ростовской области на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
7 из 15

Ростовская область создала на ПМЭФ стенд-оркестр. Меры господдержки и инвестпоекты здесь представили в виде музыкальных инструментов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники сессии, посвященной строительству и ЖКХ, обсудили, как отрасль адаптируется к новым экономическим условиям и какие меры поддержки обеспечили бы экономический рост.

Участники сессии Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
8 из 15

Участники сессии, посвященной строительству и ЖКХ, обсудили, как отрасль адаптируется к новым экономическим условиям и какие меры поддержки обеспечили бы экономический рост.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина вместе с сестрой Ариной выступила на сессии "Чемпионы: от медали к бренду". Спортсменки рассказали о планах организовать собственное шоу.

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина на сессии Чемпионы: от медали к бренду в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
9 из 15

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина вместе с сестрой Ариной выступила на сессии "Чемпионы: от медали к бренду". Спортсменки рассказали о планах организовать собственное шоу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Участники XXV Петербургского международного экономического форума.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
10 из 15

Участники XXV Петербургского международного экономического форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Башкирская содовая компания сделала ставку на анимацию и "оживила" пачку соды. Персонаж приветствует гостей и на их глазах проводит разные эксперименты.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
11 из 15

Башкирская содовая компания сделала ставку на анимацию и "оживила" пачку соды. Персонаж приветствует гостей и на их глазах проводит разные эксперименты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Певица и тиктокер Миа Бойка на Питерском форуме.

Певица, тик-ток блогер Миа Бойка на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
12 из 15

Певица и тиктокер Миа Бойка на Питерском форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники сессии "Fake news в эпоху глобализации" дискутировали о том, кто создает и распространяет фейки, как они влияют на политику и бизнес. Желающих послушать спикеров оказалось вчетверо больше, чем мест в зале.

Участники сессии Fake news в эпоху глобализации в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
13 из 15

Участники сессии "Fake news в эпоху глобализации" дискутировали о том, кто создает и распространяет фейки, как они влияют на политику и бизнес. Желающих послушать спикеров оказалось вчетверо больше, чем мест в зале.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме
14 из 15

XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главная тема форума в этом году — "Новый мир — новые возможности".

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
15 из 15

Главная тема форума в этом году — "Новый мир — новые возможности".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум — 2022ФотоПМЭФСанкт-ПетербургЭкспофорум (выставочный центр)
 
 
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