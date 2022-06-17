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ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками

ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками - РИА Новости, 17.06.2022

ПМЭФ-2022. День второй: открытость и борьба с фейками

Очередной день работы Петербургского форума ознаменовался крупными инвестиционными соглашениями, обсуждением развития экономики в условиях санкций и дискуссией... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

2022-06-17T10:05

фото

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

санкт-петербург

экспофорум (выставочный центр)

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Очередной день работы Петербургского форума ознаменовался крупными инвестиционными соглашениями, обсуждением развития экономики в условиях санкций и дискуссией о фейках. Самые заметные события — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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