https://ria.ru/20220617/pmef-1796323558.html

Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ

Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:57

2022-06-17T19:57

2022-06-17T19:57

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

маргарита симоньян

россия

владимир путин

политика

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума, которая шла более трех с половиной часов, по просьбе "начальства"."Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться", - сказала Симоньян."Начальство?" - спросил Путин, чем вызвал смех в зале."Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели", - пошутила Симоньян.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/ikea-1796069276.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, маргарита симоньян, россия, владимир путин, политика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф