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Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/pmef-1796323558.html
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:57
2022-06-17T19:57
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
маргарита симоньян
россия
владимир путин
политика
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума, которая шла более трех с половиной часов, по просьбе "начальства"."Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться", - сказала Симоньян."Начальство?" - спросил Путин, чем вызвал смех в зале."Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели", - пошутила Симоньян.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, маргарита симоньян, россия, владимир путин, политика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
19:57 17.06.2022
 
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарной сессии ПМЭФ

Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки ПМЭФ по просьбе "начальства"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума, которая шла более трех с половиной часов, по просьбе "начальства".
"Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться", - сказала Симоньян.
"Начальство?" - спросил Путин, чем вызвал смех в зале.
"Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели", - пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургМаргарита СимоньянРоссияВладимир ПутинПолитикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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