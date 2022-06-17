https://ria.ru/20220617/pmef-1796111598.html
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка" - РИА Новости, 17.06.2022
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"
Гости Петербургского международного экономического форума могут угоститься шоколадкой "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:19
2022-06-17T14:19
2022-06-17T14:19
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
белгородская область
украина
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788748869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e3e3f11dbbf4e32fe4f8819363b6e5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Гости Петербургского международного экономического форума могут угоститься шоколадкой "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, передает корреспондент РИА Новости.Шоколад представлен на стенде Белгородской области.Мальчик Алеша из Белгородской области стал известен после того, как он каждый день стал выбегать на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и вручили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795449276.html
https://ria.ru/20220525/shokolad-1790741941.html
белгородская область
украина
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788748869_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_9fda3c954485cc38e8fdeac0e52ec287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка" в честь мальчика из Белгородской области