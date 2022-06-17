https://ria.ru/20220617/pmef-1796111598.html

Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"

Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка" - РИА Новости, 17.06.2022

Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"

Гости Петербургского международного экономического форума могут угоститься шоколадкой "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:19

2022-06-17T14:19

2022-06-17T14:19

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

белгородская область

украина

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Гости Петербургского международного экономического форума могут угоститься шоколадкой "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, передает корреспондент РИА Новости.Шоколад представлен на стенде Белгородской области.Мальчик Алеша из Белгородской области стал известен после того, как он каждый день стал выбегать на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и вручили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/pmef-1795449276.html

https://ria.ru/20220525/shokolad-1790741941.html

белгородская область

украина

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)