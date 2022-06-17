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Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка" - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/pmef-1796111598.html
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка" - РИА Новости, 17.06.2022
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"
Гости Петербургского международного экономического форума могут угоститься шоколадкой "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:19
2022-06-17T14:19
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
белгородская область
украина
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Гости Петербургского международного экономического форума могут угоститься шоколадкой "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, передает корреспондент РИА Новости.Шоколад представлен на стенде Белгородской области.Мальчик Алеша из Белгородской области стал известен после того, как он каждый день стал выбегать на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и вручили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795449276.html
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белгородская область
украина
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Дарья Буймова
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общество, белгородская область, украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:19 17.06.2022
 
Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка"

Гости ПМЭФ могут попробовать шоколад "Алешка" в честь мальчика из Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВосьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Гости Петербургского международного экономического форума могут угоститься шоколадкой "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, передает корреспондент РИА Новости.
Шоколад представлен на стенде Белгородской области.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:33Петербургский международный экономический форум — 2022
На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина
Мальчик Алеша из Белгородской области стал известен после того, как он каждый день стал выбегать на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и вручили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 22:20Специальная военная операция на Украине
В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоБелгородская областьУкраинаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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