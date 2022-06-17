https://ria.ru/20220617/pmef-1796064229.html

Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей

Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей - РИА Новости, 17.06.2022

Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является прекрасным каналом для диалога между бизнесом и властью, на фоне нынешних тектонических перемен... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:36

2022-06-17T12:36

2022-06-17T12:50

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

санкции в отношении россии

экономика

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является прекрасным каналом для диалога между бизнесом и властью, на фоне нынешних тектонических перемен его проведение – это удача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Форум сам по себе стал такой укоренившейся площадкой ежегодной, которую ждут целый год и предприниматели, и представители власти, потому что это прекрасный канал диалога, прекрасный канал для установления отношений business-to-business. Власть узнает от бизнеса, хотя это постоянный процесс, но узнает от бизнеса в такой специальной, комфортной обстановке все-таки о тех проблемах, которые имеются", - сказал Песков в интервью студии "Известий".Он отметил, что площадка уже давно вышла на международный уровень, имеет свои успешные традиции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/druzya-1796052803.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, санкции в отношении россии, экономика, дмитрий песков