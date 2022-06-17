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Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/pmef-1796064229.html
Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей
Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей - РИА Новости, 17.06.2022
Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является прекрасным каналом для диалога между бизнесом и властью, на фоне нынешних тектонических перемен... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:36
2022-06-17T12:50
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
санкции в отношении россии
экономика
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является прекрасным каналом для диалога между бизнесом и властью, на фоне нынешних тектонических перемен его проведение – это удача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Форум сам по себе стал такой укоренившейся площадкой ежегодной, которую ждут целый год и предприниматели, и представители власти, потому что это прекрасный канал диалога, прекрасный канал для установления отношений business-to-business. Власть узнает от бизнеса, хотя это постоянный процесс, но узнает от бизнеса в такой специальной, комфортной обстановке все-таки о тех проблемах, которые имеются", - сказал Песков в интервью студии "Известий".Он отметил, что площадка уже давно вышла на международный уровень, имеет свои успешные традиции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/druzya-1796052803.html
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санкт-петербург, санкции в отношении россии, экономика, дмитрий песков
12:36 17.06.2022 (обновлено: 12:50 17.06.2022)
 
Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей

Пресс-секретарь Песков назвал проведение ПМЭФ в период тектонических перемен удачей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является прекрасным каналом для диалога между бизнесом и властью, на фоне нынешних тектонических перемен его проведение – это удача, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Форум сам по себе стал такой укоренившейся площадкой ежегодной, которую ждут целый год и предприниматели, и представители власти, потому что это прекрасный канал диалога, прекрасный канал для установления отношений business-to-business. Власть узнает от бизнеса, хотя это постоянный процесс, но узнает от бизнеса в такой специальной, комфортной обстановке все-таки о тех проблемах, которые имеются", - сказал Песков в интервью студии "Известий".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
12:14
Песков ответил на вопрос о друзьях России
Он отметил, что площадка уже давно вышла на международный уровень, имеет свои успешные традиции.
"Это форум международного класса. Но в этом году после того, как мы с вами вошли в период тектонических перемен, тектонических сдвигов в международной политике, в дипломатии, в экономике, в финансовой системе, международного права, все это сейчас меняется, ломается и образуется какая-то новая конфигурация. И конечно, в такой период непростой и ответственный проводить такой форум – это удача для всех участников. Потому что всем необходимы суждения других, всем необходим дополнительный анализ и нынешнего положения дел и перспектив развития ситуации", - подчеркнул Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
12:07Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургСанкции в отношении РоссииЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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