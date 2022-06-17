https://ria.ru/20220617/pmef-1796005431.html
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургом
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургом - РИА Новости, 17.06.2022
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургом
Главы Санкт-Петербурга и Волгоградской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:34
2022-06-17T10:34
2022-06-17T10:38
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
андрей бочаров
александр беглов
санкт-петербург
волгоградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Главы Санкт-Петербурга и Волгоградской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве и договорились об установке памятного знака на Мамаевом кургане в честь ленинградцев, защищавших Сталинград в годы войны, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на площадке ПМЭФ-2022 "Новый мир — новые возможности" подписали соглашение о сотрудничестве субъектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах деятельности, а также меморандум о намерениях установить на Мамаевом кургане памятный знак воинам-ленинградцам, защищавшим Сталинград", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что соглашение подписано на пять лет.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/donbass-1796005004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей бочаров, александр беглов, санкт-петербург, волгоградская область, петербургский международный экономический форум (фонд)
10:34 17.06.2022 (обновлено: 10:38 17.06.2022)
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургом
Волгоградская область подписала на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с Петербургом