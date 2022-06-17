https://ria.ru/20220617/pmef-1795986078.html

Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова

Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова - РИА Новости, 17.06.2022

Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова

Сова по прозвищу Бези, которая выглядит совершенно невозмутимой, встречает гостей стенда Новгородской области на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:32

2022-06-17T09:32

2022-06-17T09:37

петербургский международный экономический форум — 2022

мурманская область

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сова по прозвищу Бези, которая выглядит совершенно невозмутимой, встречает гостей стенда Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.Птица спокойно сидит на специальной жердочке, не высказывая признаков беспокойства, когда её фотографируют или просто подходят близко. Время от времени сова поворачивает голову, и создаётся впечатление, что она внимательно разглядывает окружающих, относясь к вниманию к своей персоне с лёгким пренебрежением."Нашей совушке около 14 лет, всю жизнь она живёт рядом с людьми. На экономическом форуме Бези работает днем, а кормим мы её в гостиничном номере. Норма на сутки - одна-две крысы или две-три мыши, которых мы привезли в замороженном виде", - рассказала представитель новгородской делегации на стенде.На Петербургский международный экономический форум не впервые привозят живность. В 2021 году звездой ПМЭФ стал краб Юрий на стенде властей Мурманской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/dunyasha-1795396825.html

https://ria.ru/20220616/pmef-1795734220.html

мурманская область

санкт-петербург

новгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мурманская область, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), новгородская область