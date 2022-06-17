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Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/pmef-1795986078.html
Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова
Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова - РИА Новости, 17.06.2022
Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова
Сова по прозвищу Бези, которая выглядит совершенно невозмутимой, встречает гостей стенда Новгородской области на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:32
2022-06-17T09:37
петербургский международный экономический форум — 2022
мурманская область
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сова по прозвищу Бези, которая выглядит совершенно невозмутимой, встречает гостей стенда Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.Птица спокойно сидит на специальной жердочке, не высказывая признаков беспокойства, когда её фотографируют или просто подходят близко. Время от времени сова поворачивает голову, и создаётся впечатление, что она внимательно разглядывает окружающих, относясь к вниманию к своей персоне с лёгким пренебрежением."Нашей совушке около 14 лет, всю жизнь она живёт рядом с людьми. На экономическом форуме Бези работает днем, а кормим мы её в гостиничном номере. Норма на сутки - одна-две крысы или две-три мыши, которых мы привезли в замороженном виде", - рассказала представитель новгородской делегации на стенде.На Петербургский международный экономический форум не впервые привозят живность. В 2021 году звездой ПМЭФ стал краб Юрий на стенде властей Мурманской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/dunyasha-1795396825.html
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мурманская область
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Дарья Буймова
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мурманская область, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), новгородская область
09:32 17.06.2022 (обновлено: 09:37 17.06.2022)
 
Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает сова

Гостей стенда Новгородской области на ПМЭФ встречает невозмутимая сова по прозвищу Бези

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сова по прозвищу Бези, которая выглядит совершенно невозмутимой, встречает гостей стенда Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Птица спокойно сидит на специальной жердочке, не высказывая признаков беспокойства, когда её фотографируют или просто подходят близко. Время от времени сова поворачивает голову, и создаётся впечатление, что она внимательно разглядывает окружающих, относясь к вниманию к своей персоне с лёгким пренебрежением.
"Нашей совушке около 14 лет, всю жизнь она живёт рядом с людьми. На экономическом форуме Бези работает днем, а кормим мы её в гостиничном номере. Норма на сутки - одна-две крысы или две-три мыши, которых мы привезли в замороженном виде", - рассказала представитель новгородской делегации на стенде.
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На Петербургский международный экономический форум не впервые привозят живность. В 2021 году звездой ПМЭФ стал краб Юрий на стенде властей Мурманской области.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Мурманская областьСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Новгородская область
 
 
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