https://ria.ru/20220617/plen-1796139919.html

Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен

Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен

Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:15

2022-06-17T15:15

2022-06-17T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

мвд лнр

северодонецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Марочко пояснил, что власти ДНР в целях безопасности не озвучивают численность сдавшихся и какие подразделения они представляют, так как в Северодонецке работают заградотряды, а на родственников военнослужащих могут оказать давление.Как сообщал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши.Химкомбинат "Азот" находится в Северодонецке Луганской Народной Республики. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских боевиков на территории предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796066790.html

https://ria.ru/20220617/naemniki-1796053804.html

луганская народная республика

северодонецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, мвд лнр, северодонецк, вооруженные силы украины