15:15 17.06.2022 (обновлено: 16:41 17.06.2022)
Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен
Украинские военные с завода "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен
Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, украинские военные некоторые приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", — сказал он.
Марочко пояснил, что власти ДНР в целях безопасности не озвучивают численность сдавшихся и какие подразделения они представляют, так как в Северодонецке работают заградотряды, а на родственников военнослужащих могут оказать давление.
Как сообщал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши.
Химкомбинат "Азот" находится в Северодонецке Луганской Народной Республики. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских боевиков на территории предприятия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.