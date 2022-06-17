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Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/plen-1796139919.html
Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен
Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен
Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:15
2022-06-17T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
мвд лнр
северодонецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Марочко пояснил, что власти ДНР в целях безопасности не озвучивают численность сдавшихся и какие подразделения они представляют, так как в Северодонецке работают заградотряды, а на родственников военнослужащих могут оказать давление.Как сообщал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши.Химкомбинат "Азот" находится в Северодонецке Луганской Народной Республики. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских боевиков на территории предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796066790.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, мвд лнр, северодонецк, вооруженные силы украины
15:15 17.06.2022 (обновлено: 16:41 17.06.2022)
 
Украинские военные с завода "Азот" в ЛНР начали сдаваться в плен

Украинские военные с завода "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, украинские военные некоторые приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", — сказал он.
Марочко пояснил, что власти ДНР в целях безопасности не озвучивают численность сдавшихся и какие подразделения они представляют, так как в Северодонецке работают заградотряды, а на родственников военнослужащих могут оказать давление.
Как сообщал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, по предположительным подсчетам, на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши.
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Химкомбинат "Азот" находится в Северодонецке Луганской Народной Республики. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских боевиков на территории предприятия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаМВД ЛНРСеверодонецкВооруженные силы Украины
 
 
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