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В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше - РИА Новости, 17.06.2022
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В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше - РИА Новости, 17.06.2022
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше
Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом рассказали агентству "Прайм" представители... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T01:16
2022-06-17T02:31
общество
москва
московская область (подмосковье)
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом рассказали агентству "Прайм" представители Пенсионного фонда России.В Отделении ПФР по городу Москве и Московской области отметили, что такую возможность граждане получили после 2019 года. Это произошло в связи с тем, что пенсионный возраст в стране повысился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, но возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним.Таким образом, граждане имеют право подать заявление на выплату накопительной части пенсии в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.
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общество, москва, московская область (подмосковье), пенсионный фонд рф, пенсия
01:16 17.06.2022 (обновлено: 02:31 17.06.2022)
 
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше

В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом рассказали агентству "Прайм" представители Пенсионного фонда России.
В Отделении ПФР по городу Москве и Московской области отметили, что такую возможность граждане получили после 2019 года. Это произошло в связи с тем, что пенсионный возраст в стране повысился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, но возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 18:37
Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров
Таким образом, граждане имеют право подать заявление на выплату накопительной части пенсии в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Пенсионный фонд РФПенсия
 
 
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