https://ria.ru/20220617/pensiya-1795952376.html
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше - РИА Новости, 17.06.2022
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше
Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом рассказали агентству "Прайм" представители... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T01:16
2022-06-17T01:16
2022-06-17T02:31
общество
москва
московская область (подмосковье)
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом рассказали агентству "Прайм" представители Пенсионного фонда России.В Отделении ПФР по городу Москве и Московской области отметили, что такую возможность граждане получили после 2019 года. Это произошло в связи с тем, что пенсионный возраст в стране повысился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, но возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним.Таким образом, граждане имеют право подать заявление на выплату накопительной части пенсии в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.
https://ria.ru/20220611/doplaty-1794794140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), пенсионный фонд рф, пенсия
01:16 17.06.2022 (обновлено: 02:31 17.06.2022)
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше
В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии