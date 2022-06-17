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Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов - РИА Новости, 17.06.2022
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Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов
Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов - РИА Новости, 17.06.2022
Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов
Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов в надежде вернуться к нему позднее, рассказал РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:16
2022-06-17T04:45
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов в надежде вернуться к нему позднее, рассказал РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.Глава ведомства добавил, что к проекту могут вернуться после решения всех проблем.О заморозке проекта ранее сообщал Forbes. Издание утверждало, что причиной такого решения стала цена цифрового паспорта: он должен был стоить тысячу рублей, тогда как бумажный обходится в 300 рублей. Другой причиной называлась нехватка компонентов для цифровых носителей.Цифровой паспорт — аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Планировалось, что их выдача в пилотном формате начнется с 2023 года в трех регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, причем пользоваться таким документом можно будет на всей территории страны, а получать их можно будет добровольно. Проект предусматривал, что по желанию в память такого паспорта можно заносить другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, технологии
04:16 17.06.2022 (обновлено: 04:45 17.06.2022)
 
Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов

Глава Минцифры Шадаев заявил, что ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов в надежде вернуться к нему позднее, рассказал РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
"Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов - ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы", - сказал Шадаев.
Глава ведомства добавил, что к проекту могут вернуться после решения всех проблем.
О заморозке проекта ранее сообщал Forbes. Издание утверждало, что причиной такого решения стала цена цифрового паспорта: он должен был стоить тысячу рублей, тогда как бумажный обходится в 300 рублей. Другой причиной называлась нехватка компонентов для цифровых носителей.
Цифровой паспорт — аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Планировалось, что их выдача в пилотном формате начнется с 2023 года в трех регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, причем пользоваться таким документом можно будет на всей территории страны, а получать их можно будет добровольно. Проект предусматривал, что по желанию в память такого паспорта можно заносить другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургТехнологии
 
 
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