04:16 17.06.2022 (обновлено: 04:45 17.06.2022)
Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов
Глава Минцифры Шадаев заявил, что ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов в надежде вернуться к нему позднее, рассказал РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
"Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов - ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы", - сказал Шадаев.
Глава ведомства добавил, что к проекту могут вернуться после решения всех проблем.
О заморозке проекта ранее сообщал Forbes. Издание утверждало, что причиной такого решения стала цена цифрового паспорта: он должен был стоить тысячу рублей, тогда как бумажный обходится в 300 рублей. Другой причиной называлась нехватка компонентов для цифровых носителей.
Цифровой паспорт — аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Планировалось, что их выдача в пилотном формате начнется с 2023 года в трех регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, причем пользоваться таким документом можно будет на всей территории страны, а получать их можно будет добровольно. Проект предусматривал, что по желанию в память такого паспорта можно заносить другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
26 октября 2021, 06:14Россияне назвали преимущества цифрового паспорта