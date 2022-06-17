https://ria.ru/20220617/pasport-1795960800.html

Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов

Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов - РИА Новости, 17.06.2022

Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов

Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов в надежде вернуться к нему позднее, рассказал РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T04:16

2022-06-17T04:16

2022-06-17T04:45

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов в надежде вернуться к нему позднее, рассказал РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.Глава ведомства добавил, что к проекту могут вернуться после решения всех проблем.О заморозке проекта ранее сообщал Forbes. Издание утверждало, что причиной такого решения стала цена цифрового паспорта: он должен был стоить тысячу рублей, тогда как бумажный обходится в 300 рублей. Другой причиной называлась нехватка компонентов для цифровых носителей.Цифровой паспорт — аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Планировалось, что их выдача в пилотном формате начнется с 2023 года в трех регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, причем пользоваться таким документом можно будет на всей территории страны, а получать их можно будет добровольно. Проект предусматривал, что по желанию в память такого паспорта можно заносить другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, технологии