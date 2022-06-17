https://ria.ru/20220617/partnery-1796167656.html

Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России"

Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2022

Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и объединениями... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:59

2022-06-17T15:59

2022-06-17T15:59

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

вероника никишина

российский союз промышленников и предпринимателей

деловая россия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и объединениями "Опора России" и "Деловая Россия" будут сотрудничать в рамках продвижения бренда "Сделано в России", соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ.Пятистороннее соглашение о партнерстве подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, сообщает РЭЦ."Программу "Сделано в России" Российский экспортный центр реализует с 2017 года. Под "птичкой" Made in Russia все эти годы представляли свою продукцию за рубежом наши компании, и иностранным партнером она уже хорошо знакома. В этом году мы приняли решение модернизировать эту программу, создать зонтичный бренд, который объединит российских производителей и покажет, что нам есть чем гордиться. "Сделано в России" в новом варианте – это единая платформа для бизнеса, создавать которую мы будем совместно с деловой четверкой и одной из крупнейших частных бизнес-групп России", - заявила в ходе подписания соглашения Никишина."Сейчас бизнес увидел новые возможности для своего развития. Освободились некоторые ниши на внутреннем рынке, переориентация на внешнем рынке обнажила перспективные направления, которые раньше могли быть не такими интересными. Нашим компаниям нужна поддержка для того, чтобы этими возможностями воспользоваться как можно быстрее и взять от них максимум. Поэтому обновление программы "Сделано в России" происходит в самый подходящий момент - тогда, когда бизнес в нем этом действительно нуждается", - уверен Катырин."Компании-члены РСПП с энтузиазмом воспринимают инициативу создания бренда "Сделано в России". Особенно отрадно, что мы это делаем в формате Координационного совета по поддержке экспорта. Намерены через систему наших советов делового сотрудничества с дружественными странами активно продвигать данный проект", - подчеркнул Шохин."Для компаний сегмента МСП такая инициатива особенно важна, потому что дает им дополнительный толчок для роста и инструменты для повышения своей узнаваемости как в самой России, так и в других странах. Преимущества, которые получат участники программы, в том числе господдержка, информационная поддержка и принадлежность к известному зонтичному бренду, позволят им громко заявить о себе и выйти на новый уровень", - подчеркнул Калинин."Вовлеченность деловых объединений, государственных институтов и, что самое важное, самих предпринимателей в проект модернизации "Сделано в России" подтверждает, что мы готовы серьезно заняться имиджем отечественного производства. Даже у нас в стране многие не знают, какие качественные товары предлагают местные производители. Уверен, что это необходимо исправить и совместными усилиями мы этого добьемся", - отметил Репик.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/rets-1795628945.html

https://ria.ru/20220615/forum-1795508266.html

https://ria.ru/20220608/orgkomitet-1793942489.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, российский союз промышленников и предпринимателей, деловая россия, россия, сергей катырин, александр шохин, пмэф