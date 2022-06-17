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Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/partnery-1796167656.html
Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России"
Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2022
Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и объединениями... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:59
2022-06-17T15:59
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
вероника никишина
российский союз промышленников и предпринимателей
деловая россия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и объединениями "Опора России" и "Деловая Россия" будут сотрудничать в рамках продвижения бренда "Сделано в России", соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ.Пятистороннее соглашение о партнерстве подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, сообщает РЭЦ."Программу "Сделано в России" Российский экспортный центр реализует с 2017 года. Под "птичкой" Made in Russia все эти годы представляли свою продукцию за рубежом наши компании, и иностранным партнером она уже хорошо знакома. В этом году мы приняли решение модернизировать эту программу, создать зонтичный бренд, который объединит российских производителей и покажет, что нам есть чем гордиться. "Сделано в России" в новом варианте – это единая платформа для бизнеса, создавать которую мы будем совместно с деловой четверкой и одной из крупнейших частных бизнес-групп России", - заявила в ходе подписания соглашения Никишина."Сейчас бизнес увидел новые возможности для своего развития. Освободились некоторые ниши на внутреннем рынке, переориентация на внешнем рынке обнажила перспективные направления, которые раньше могли быть не такими интересными. Нашим компаниям нужна поддержка для того, чтобы этими возможностями воспользоваться как можно быстрее и взять от них максимум. Поэтому обновление программы "Сделано в России" происходит в самый подходящий момент - тогда, когда бизнес в нем этом действительно нуждается", - уверен Катырин."Компании-члены РСПП с энтузиазмом воспринимают инициативу создания бренда "Сделано в России". Особенно отрадно, что мы это делаем в формате Координационного совета по поддержке экспорта. Намерены через систему наших советов делового сотрудничества с дружественными странами активно продвигать данный проект", - подчеркнул Шохин."Для компаний сегмента МСП такая инициатива особенно важна, потому что дает им дополнительный толчок для роста и инструменты для повышения своей узнаваемости как в самой России, так и в других странах. Преимущества, которые получат участники программы, в том числе господдержка, информационная поддержка и принадлежность к известному зонтичному бренду, позволят им громко заявить о себе и выйти на новый уровень", - подчеркнул Калинин."Вовлеченность деловых объединений, государственных институтов и, что самое важное, самих предпринимателей в проект модернизации "Сделано в России" подтверждает, что мы готовы серьезно заняться имиджем отечественного производства. Даже у нас в стране многие не знают, какие качественные товары предлагают местные производители. Уверен, что это необходимо исправить и совместными усилиями мы этого добьемся", - отметил Репик.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, российский союз промышленников и предпринимателей, деловая россия, россия, сергей катырин, александр шохин, пмэф
15:59 17.06.2022
 

Крупнейшие деловые объединения стали партнерами "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и вице-президент, руководитель исполнительного комитета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Нонна Каграманян
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и вице-президент, руководитель исполнительного комитета общероссийской общественной организации Деловая Россия Нонна Каграманян - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и объединениями "Опора России" и "Деловая Россия" будут сотрудничать в рамках продвижения бренда "Сделано в России", соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ.
Пятистороннее соглашение о партнерстве подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, сообщает РЭЦ.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 06:03Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ перезапустит программу "Сделано в России"
"Программу "Сделано в России" Российский экспортный центр реализует с 2017 года. Под "птичкой" Made in Russia все эти годы представляли свою продукцию за рубежом наши компании, и иностранным партнером она уже хорошо знакома. В этом году мы приняли решение модернизировать эту программу, создать зонтичный бренд, который объединит российских производителей и покажет, что нам есть чем гордиться. "Сделано в России" в новом варианте – это единая платформа для бизнеса, создавать которую мы будем совместно с деловой четверкой и одной из крупнейших частных бизнес-групп России", - заявила в ходе подписания соглашения Никишина.
"Сейчас бизнес увидел новые возможности для своего развития. Освободились некоторые ниши на внутреннем рынке, переориентация на внешнем рынке обнажила перспективные направления, которые раньше могли быть не такими интересными. Нашим компаниям нужна поддержка для того, чтобы этими возможностями воспользоваться как можно быстрее и взять от них максимум. Поэтому обновление программы "Сделано в России" происходит в самый подходящий момент - тогда, когда бизнес в нем этом действительно нуждается", - уверен Катырин.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:05Петербургский международный экономический форум — 2022
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября
"Компании-члены РСПП с энтузиазмом воспринимают инициативу создания бренда "Сделано в России". Особенно отрадно, что мы это делаем в формате Координационного совета по поддержке экспорта. Намерены через систему наших советов делового сотрудничества с дружественными странами активно продвигать данный проект", - подчеркнул Шохин.
"Для компаний сегмента МСП такая инициатива особенно важна, потому что дает им дополнительный толчок для роста и инструменты для повышения своей узнаваемости как в самой России, так и в других странах. Преимущества, которые получат участники программы, в том числе господдержка, информационная поддержка и принадлежность к известному зонтичному бренду, позволят им громко заявить о себе и выйти на новый уровень", - подчеркнул Калинин.
В рамках форума Сделано в России пройдет выставка экспортеров
8 июня, 12:26
Кабмин утвердил состав оргкомитета экспортного форума "Сделано в России"
"Вовлеченность деловых объединений, государственных институтов и, что самое важное, самих предпринимателей в проект модернизации "Сделано в России" подтверждает, что мы готовы серьезно заняться имиджем отечественного производства. Даже у нас в стране многие не знают, какие качественные товары предлагают местные производители. Уверен, что это необходимо исправить и совместными усилиями мы этого добьемся", - отметил Репик.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаВероника НикишинаРоссийский союз промышленников и предпринимателейДеловая РоссияРоссияСергей КатыринАлександр ШохинПМЭФ
 
 
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