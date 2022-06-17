https://ria.ru/20220617/ottok-1795957140.html

Глава Якутии рассказал об оттоке IT-специалистов из республики

Глава Якутии рассказал об оттоке IT-специалистов из республики - РИА Новости, 17.06.2022

Глава Якутии рассказал об оттоке IT-специалистов из республики

Отток специалистов IT-сферы из Якутии за границу составил до 10%, это не критический показатель, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:34

2022-06-17T02:34

2022-06-17T02:35

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

республика саха (якутия)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Отток специалистов IT-сферы из Якутии за границу составил до 10%, это не критический показатель, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Вместе с тем, отметил он, власти республики уже сейчас находят новые области, в которых такие специалисты смогут работать."И я считаю, что мы сейчас вполне успешно с этим справляемся. Надеюсь, эти последствия (санкционного давления) перенесем достаточно легко", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html

республика саха (якутия)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, республика саха (якутия), санкт-петербург