https://ria.ru/20220617/ottok-1795957140.html
Глава Якутии рассказал об оттоке IT-специалистов из республики
Глава Якутии рассказал об оттоке IT-специалистов из республики - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Якутии рассказал об оттоке IT-специалистов из республики
Отток специалистов IT-сферы из Якутии за границу составил до 10%, это не критический показатель, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:34
2022-06-17T02:34
2022-06-17T02:35
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
республика саха (якутия)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Отток специалистов IT-сферы из Якутии за границу составил до 10%, это не критический показатель, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Вместе с тем, отметил он, власти республики уже сейчас находят новые области, в которых такие специалисты смогут работать."И я считаю, что мы сейчас вполне успешно с этим справляемся. Надеюсь, эти последствия (санкционного давления) перенесем достаточно легко", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика саха (якутия), санкт-петербург
02:34 17.06.2022 (обновлено: 02:35 17.06.2022)
Глава Якутии рассказал об оттоке IT-специалистов из республики
Глава Якутии Николаев: отток IT-специалистов из республики за границу составил до 10%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Отток специалистов IT-сферы из Якутии за границу составил до 10%, это не критический показатель, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Что касается непосредственно IT-сферы в Якутии, то, конечно же, ряд наших компаний некоторые свои структуры перевели за границу, при этом отток специалистов мы не оцениваем как критический. В процентах это до 10%", - сказал Николаев РИА Новости.
Вместе с тем, отметил он, власти республики уже сейчас находят новые области, в которых такие специалисты смогут работать.
"И я считаю, что мы сейчас вполне успешно с этим справляемся. Надеюсь, эти последствия (санкционного давления) перенесем достаточно легко", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.