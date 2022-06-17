https://ria.ru/20220617/osvoenie-1796220544.html

Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий

Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий - РИА Новости, 17.06.2022

Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий

Губернатор Красноярского края, часть которого входит в арктическую зону, считает, что на новом этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:06

2022-06-17T17:06

2022-06-17T17:06

петербургский международный экономический форум — 2022

красноярский край

александр усс

арктика

норильск

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края, часть которого входит в арктическую зону, считает, что на новом этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий для развития, они должны стать точками роста, сообщила пресс-служба главы региона Александра Усса.Об этом Усс заявил во время выступления на деловой сессии "Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Губернатор подчеркнул, что перспективы финансового благополучия и социально-экономического развития Красноярского края в значительной мере связаны именно с Арктикой. И эти территории нуждаются в особых подходах к освоению.Также глава края напомнил о создании речного порта ниже по течению Енисея, чтобы через него часть груза с Транссиба можно было по реке доставить на Северный морской путь.Губернатор отметил, что воплощаемый в настоящее время в жизнь проект реновации Норильска "призван в обозримом будущем вновь сделать этот город заполярным Ленинградом".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/teplokhody-1795630375.html

https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796113167.html

красноярский край

арктика

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, александр усс, арктика, норильск, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф