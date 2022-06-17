Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий
© Фото : пресс-служба правительство Красноярского краяУчастники деловой сессии "Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы" на площадке Петербургского международного экономического форума
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края, часть которого входит в арктическую зону, считает, что на новом этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий для развития, они должны стать точками роста, сообщила пресс-служба главы региона Александра Усса.
Губернатор подчеркнул, что перспективы финансового благополучия и социально-экономического развития Красноярского края в значительной мере связаны именно с Арктикой. И эти территории нуждаются в особых подходах к освоению.
"Усс отметил, что важный момент нового этапа освоения Арктики – это четкое понимание зон перспективного развития. Именно там нужно создавать опорные населенные пункты с соответствующим уровнем жизни. В тех территориях, где пока перспективы не просматриваются, необходимо формировать условия для переезда людей в районы с более благоприятным климатом", - говорится в сообщении.
Также глава края напомнил о создании речного порта ниже по течению Енисея, чтобы через него часть груза с Транссиба можно было по реке доставить на Северный морской путь.
"Для нас Арктическая зона – это еще и определенный вызов с точки зрения транспорта тоже. В связи с перегрузкой Транссиба мы начинаем осмысление идеи о создании на Енисее, ниже по течению, речного порта, чтобы часть грузов с Трансиба замкнуть на Енисей и далее на Северный морской путь. Это такое значимое, во многом даже революционное решение", - сказал Усс.
Губернатор отметил, что воплощаемый в настоящее время в жизнь проект реновации Норильска "призван в обозримом будущем вновь сделать этот город заполярным Ленинградом".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.