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Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий - РИА Новости, 17.06.2022
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Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий
Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий - РИА Новости, 17.06.2022
Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий
Губернатор Красноярского края, часть которого входит в арктическую зону, считает, что на новом этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:06
2022-06-17T17:06
петербургский международный экономический форум — 2022
красноярский край
александр усс
арктика
норильск
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края, часть которого входит в арктическую зону, считает, что на новом этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий для развития, они должны стать точками роста, сообщила пресс-служба главы региона Александра Усса.Об этом Усс заявил во время выступления на деловой сессии "Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Губернатор подчеркнул, что перспективы финансового благополучия и социально-экономического развития Красноярского края в значительной мере связаны именно с Арктикой. И эти территории нуждаются в особых подходах к освоению.Также глава края напомнил о создании речного порта ниже по течению Енисея, чтобы через него часть груза с Транссиба можно было по реке доставить на Северный морской путь.Губернатор отметил, что воплощаемый в настоящее время в жизнь проект реновации Норильска "призван в обозримом будущем вновь сделать этот город заполярным Ленинградом".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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красноярский край, александр усс, арктика, норильск, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
17:06 17.06.2022
 

Усс: на этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий

© Фото : пресс-служба правительство Красноярского краяУчастники деловой сессии "Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы" на площадке Петербургского международного экономического форума
Участники деловой сессии Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы на площадке Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : пресс-служба правительство Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края, часть которого входит в арктическую зону, считает, что на новом этапе освоения Арктики важно понимание ее перспективных территорий для развития, они должны стать точками роста, сообщила пресс-служба главы региона Александра Усса.
Об этом Усс заявил во время выступления на деловой сессии "Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Губернатор подчеркнул, что перспективы финансового благополучия и социально-экономического развития Красноярского края в значительной мере связаны именно с Арктикой. И эти территории нуждаются в особых подходах к освоению.
"Усс отметил, что важный момент нового этапа освоения Арктики – это четкое понимание зон перспективного развития. Именно там нужно создавать опорные населенные пункты с соответствующим уровнем жизни. В тех территориях, где пока перспективы не просматриваются, необходимо формировать условия для переезда людей в районы с более благоприятным климатом", - говорится в сообщении.
Также глава края напомнил о создании речного порта ниже по течению Енисея, чтобы через него часть груза с Транссиба можно было по реке доставить на Северный морской путь.
"Для нас Арктическая зона – это еще и определенный вызов с точки зрения транспорта тоже. В связи с перегрузкой Транссиба мы начинаем осмысление идеи о создании на Енисее, ниже по течению, речного порта, чтобы часть грузов с Трансиба замкнуть на Енисей и далее на Северный морской путь. Это такое значимое, во многом даже революционное решение", - сказал Усс.
Губернатор отметил, что воплощаемый в настоящее время в жизнь проект реновации Норильска "призван в обозримом будущем вновь сделать этот город заполярным Ленинградом".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время деловой встречи с генеральным директором - председателем правления ОАО РЖД Олегом Белозеровым - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Красноярский крайАлександр УссАрктикаНорильскЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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