https://ria.ru/20220617/obstrel-1796137697.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, выпустив еще восемь снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров по Киевскому району, заявило... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:10

2022-06-17T15:10

2022-06-17T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, выпустив еще восемь снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров по Киевскому району, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.По данным представительства на 14.40 пятницы, украинские войска с начала суток обстреляли Донецк уже 30 раз, активно применяя артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров. Только из таких пушек за день по столице ДНР выпустили уже 157 снарядов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220617/donetsk-1796122566.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато