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Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак

Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2022

Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак

Нефтяная отрасль РФ прошла пик трудностей в процессе адаптации к новым условиям на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:48

2022-06-17T14:48

2022-06-17T14:48

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

нефть

цены на нефть

россия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нефтяная отрасль РФ прошла пик трудностей в процессе адаптации к новым условиям на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ."Я считаю, что пик трудностей прошел, он был, наверное, где-то в марте, когда наши компании столкнулись с тем что, даже не на основании санкций, санкций тогда не было, особенно на нефть и нефтепродукты, кроме тех, которые ввели США и Канада... вопрос из-за того, что отказывались покупать или работать с российскими поставщиками. Трейдеры, которые работали постоянно на нашем рынке, европейские в основном, тоже отказывались работать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Свято место пусто не бывает, как говорится, появились новые трейдеры, уже не европейские, а азиатские, российские трейдеры, соответственно. Наши компании, на мой взгляд, адаптировались, и мы вышли из этой ситуации. Даже, как я уже говорил, в течение четырех месяцев, в принципе мы восстановили свою добычу", - заключил Новак.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/neft-1796080053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, нефть, цены на нефть, россия, александр новак