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Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2022
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Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак
Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2022
Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак
Нефтяная отрасль РФ прошла пик трудностей в процессе адаптации к новым условиям на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:48
2022-06-17T14:48
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
нефть
цены на нефть
россия
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нефтяная отрасль РФ прошла пик трудностей в процессе адаптации к новым условиям на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ."Я считаю, что пик трудностей прошел, он был, наверное, где-то в марте, когда наши компании столкнулись с тем что, даже не на основании санкций, санкций тогда не было, особенно на нефть и нефтепродукты, кроме тех, которые ввели США и Канада... вопрос из-за того, что отказывались покупать или работать с российскими поставщиками. Трейдеры, которые работали постоянно на нашем рынке, европейские в основном, тоже отказывались работать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Свято место пусто не бывает, как говорится, появились новые трейдеры, уже не европейские, а азиатские, российские трейдеры, соответственно. Наши компании, на мой взгляд, адаптировались, и мы вышли из этой ситуации. Даже, как я уже говорил, в течение четырех месяцев, в принципе мы восстановили свою добычу", - заключил Новак.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, нефть, цены на нефть, россия, александр новак
14:48 17.06.2022
 
Российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей, заявил Новак

Новак: нефтяная отрасль России прошла пик трудностей, адаптируясь к новым условиям рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нефтяная отрасль РФ прошла пик трудностей в процессе адаптации к новым условиям на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ.
"Я считаю, что пик трудностей прошел, он был, наверное, где-то в марте, когда наши компании столкнулись с тем что, даже не на основании санкций, санкций тогда не было, особенно на нефть и нефтепродукты, кроме тех, которые ввели США и Канада... вопрос из-за того, что отказывались покупать или работать с российскими поставщиками. Трейдеры, которые работали постоянно на нашем рынке, европейские в основном, тоже отказывались работать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Свято место пусто не бывает, как говорится, появились новые трейдеры, уже не европейские, а азиатские, российские трейдеры, соответственно. Наши компании, на мой взгляд, адаптировались, и мы вышли из этой ситуации. Даже, как я уже говорил, в течение четырех месяцев, в принципе мы восстановили свою добычу", - заключил Новак.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургНефтьЦены на нефтьРоссияАлександр Новак
 
 
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