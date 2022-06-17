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В "Газпром нефти" допустили, что Европа обойдется без поставок из России
В "Газпром нефти" допустили, что Европа обойдется без поставок из России - РИА Новости, 17.06.2022
В "Газпром нефти" допустили, что Европа обойдется без поставок из России
РИА Новости. ЕВРОПА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ, НО ВОПРОС В ТОМ, КАКУЮ ЦЕНУ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ - ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ НА... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:06
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РИА Новости. ЕВРОПА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ, НО ВОПРОС В ТОМ, КАКУЮ ЦЕНУ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ - ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ НА ПМЭФ
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В "Газпром нефти" допустили, что Европа обойдется без поставок из России
Глава "Газпром нефти" Дюков допустил, что Европа может обойтись без поставок из России