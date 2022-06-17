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Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/nalog-1796354785.html
Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом
Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом - РИА Новости, 17.06.2022
Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом
НДФЛ можно сделать федеральным налогом, чтобы власти могли давать по нему дополнительные льготы для борьбы с бедностью, а поступления от НДС могут быть переданы РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T22:25
2022-06-17T22:25
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
втб
ндфл
ндс
александр исаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. НДФЛ можно сделать федеральным налогом, чтобы власти могли давать по нему дополнительные льготы для борьбы с бедностью, а поступления от НДС могут быть переданы регионам, такое предложение озвучил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал" Александр Исаков, выступая на ПМЭФ на сессии "Новый рост"."Не нужно может быть даже максимизировать темпы роста ВВП, но в ближайшие 10 лет нам нужно сосредоточиться на том, чтобы победить бедность. … Как ее победить: простого решения нет, но мне кажется, что разумным мог бы стать такой шаг. Нам нужно попробовать возможно более активно использовать обложение налога на труд в качестве инструмента выравнивания распределения доходов, также стимулирования занятости", - заявил Исаков."На мой взгляд, переход к системе, например, на базе вычета из трудового дохода с возможным маневром между, например, НДФЛом и перенесением НДФЛа на федеральный уровень, так чтобы мы могли эту шкалу менять активно или вводить вычеты нужные", - отметил он.Взамен эксперт предложил передать регионам поступления от НДС - этот налог федеральный и сейчас он является одним из основных источников доходов бюджета РФ. "Например НДС перенести в регионы по месту потребления фактического, могли нам … помочь побороть бедность в ближайшие годы. Это одно из решений, но борьба с бедностью я думаю это главная модель роста", - заключил он.НДФЛ - это региональный налог, то есть все поступления от него идут в бюджеты субъектов РФ, и федеральные власти не могут вводит по нему льготы, не предусмотрев регионам компенсацию выпадающих доходов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220612/nalog-1794894504.html
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экономика, санкт-петербург, втб, ндфл, ндс, александр исаков
22:25 17.06.2022
 
Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом

Экономист ВТБ Исаков предложил сделать НДФЛ федеральным налогом, а НДС — региональным

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. НДФЛ можно сделать федеральным налогом, чтобы власти могли давать по нему дополнительные льготы для борьбы с бедностью, а поступления от НДС могут быть переданы регионам, такое предложение озвучил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал" Александр Исаков, выступая на ПМЭФ на сессии "Новый рост".
"Не нужно может быть даже максимизировать темпы роста ВВП, но в ближайшие 10 лет нам нужно сосредоточиться на том, чтобы победить бедность. … Как ее победить: простого решения нет, но мне кажется, что разумным мог бы стать такой шаг. Нам нужно попробовать возможно более активно использовать обложение налога на труд в качестве инструмента выравнивания распределения доходов, также стимулирования занятости", - заявил Исаков.
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"На мой взгляд, переход к системе, например, на базе вычета из трудового дохода с возможным маневром между, например, НДФЛом и перенесением НДФЛа на федеральный уровень, так чтобы мы могли эту шкалу менять активно или вводить вычеты нужные", - отметил он.
Взамен эксперт предложил передать регионам поступления от НДС - этот налог федеральный и сейчас он является одним из основных источников доходов бюджета РФ. "Например НДС перенести в регионы по месту потребления фактического, могли нам … помочь побороть бедность в ближайшие годы. Это одно из решений, но борьба с бедностью я думаю это главная модель роста", - заключил он.
НДФЛ - это региональный налог, то есть все поступления от него идут в бюджеты субъектов РФ, и федеральные власти не могут вводит по нему льготы, не предусмотрев регионам компенсацию выпадающих доходов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургВТБНДФЛНДСАлександр Исаков
 
 
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