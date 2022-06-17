https://ria.ru/20220617/nalog-1796354785.html

Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом

Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом - РИА Новости, 17.06.2022

Экономист ВТБ предложил сделать НДФЛ федеральным налогом

НДФЛ можно сделать федеральным налогом, чтобы власти могли давать по нему дополнительные льготы для борьбы с бедностью, а поступления от НДС могут быть переданы РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T22:25

2022-06-17T22:25

2022-06-17T22:25

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

втб

ндфл

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александр исаков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. НДФЛ можно сделать федеральным налогом, чтобы власти могли давать по нему дополнительные льготы для борьбы с бедностью, а поступления от НДС могут быть переданы регионам, такое предложение озвучил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал" Александр Исаков, выступая на ПМЭФ на сессии "Новый рост"."Не нужно может быть даже максимизировать темпы роста ВВП, но в ближайшие 10 лет нам нужно сосредоточиться на том, чтобы победить бедность. … Как ее победить: простого решения нет, но мне кажется, что разумным мог бы стать такой шаг. Нам нужно попробовать возможно более активно использовать обложение налога на труд в качестве инструмента выравнивания распределения доходов, также стимулирования занятости", - заявил Исаков."На мой взгляд, переход к системе, например, на базе вычета из трудового дохода с возможным маневром между, например, НДФЛом и перенесением НДФЛа на федеральный уровень, так чтобы мы могли эту шкалу менять активно или вводить вычеты нужные", - отметил он.Взамен эксперт предложил передать регионам поступления от НДС - этот налог федеральный и сейчас он является одним из основных источников доходов бюджета РФ. "Например НДС перенести в регионы по месту потребления фактического, могли нам … помочь побороть бедность в ближайшие годы. Это одно из решений, но борьба с бедностью я думаю это главная модель роста", - заключил он.НДФЛ - это региональный налог, то есть все поступления от него идут в бюджеты субъектов РФ, и федеральные власти не могут вводит по нему льготы, не предусмотрев регионам компенсацию выпадающих доходов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220612/nalog-1794894504.html

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экономика, санкт-петербург, втб, ндфл, ндс, александр исаков