https://ria.ru/20220617/murmansk-1796353076.html

Мурманский губернатор: акцент президента на Арктике принципиально важен

Мурманский губернатор: акцент президента на Арктике принципиально важен - РИА Новости, 17.06.2022

Мурманский губернатор: акцент президента на Арктике принципиально важен

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ сделал акцент на развитии арктических территорий и портов, что является важным посылом для Мурманской... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T22:29

2022-06-17T22:29

2022-06-17T22:29

мурманская область

экономика

арктика

мурманская область

россия

андрей чибис

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МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ сделал акцент на развитии арктических территорий и портов, что является важным посылом для Мурманской области, которая делает ставку на обеспечение работы Северного морского пути и портовой базы, заявил губернатор региона Андрей Чибис по итогам пленарного заседания."Обозначены все концептуальные направления развития экономики нашей страны в новых условиях. Отдельное внимание было уделено малому бизнесу, развитию инфраструктуры, поддержке людей, модернизации ЖКХ, и очень важно, что прозвучало развитие портов в Арктике. Для нас это очень важно, движемся дальше, будем биться за новые возможности и темпы экономического развития нашей родной Мурманской области", - прокомментировал выступление президента Чибис в своем Telegram-канале.Также по итогам пленарного заседания Чибис подчеркнул, что в своей речи глава государства отметил возможность роста грузопотока по маршруту Север-Юг, который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. "Акцент президента на арктической территории – принципиально важен. Порт Мурманска – база для развития Северного морского пути. Сегодня мы строим новую железную дорогу, а в прошлом году запустили строительство нового порта", – заявил Чибис.Глава региона также обратил внимание на то, что президент назвал одним из важных принципов развития экономики России опору на предпринимательские свободы. Глава государства отметил, что каждая инициатива бизнеса должна получить поддержку."Важно, что президент акцентировал внимание не только на крупном, но на малом и среднем бизнесе. На территории нашего региона для них предусмотрен разнообразный пакет льгот. В 2020 году мы снизили налог для предпринимателей малого и среднего бизнеса в шесть раз", – сообщил глава региона.Кроме того, Чибис отметил, что президент РФ поручил включить в национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства дополнительные меры, цель которых заключается в поддержке работников и самозанятых в небольших городах, сельской местности, отдаленных районах. Губернатор подчеркнул, что областное правительство поддерживает бизнес в отдаленных поселках и населенных пунктах."Кажется, что эти районы экономически неэффективны, уровень спроса меньше, но там живут люди. Поэтому допустить закрытие магазинов, аптек и другой инфраструктуры нельзя. В таком случае бизнесу крайне сложно без поддержки государства. Сейчас мы занимаемся тем, на чем акцентировал внимание президент – развитием новых рынков с учетом нашей логистики и материально-сырьевой базы", – рассказал губернатор.По его словам, несмотря на пандемию и другие сложности, для Мурманской области удалось создать финансовую подушку безопасности. Губернатор напомнил, что рост экономики составил 16%, а инвестиций - 30% (600 миллиардов рублей). Промышленное производство в регионе выросло на 17%. Рост зарплат составил 29% (13% реальные доходы)."Наши показатели в несколько раз выше среднероссийских. Все, что перечислил президент – в основе нашей работы", – заключил глава региона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/murmansk-1796093136.html

https://ria.ru/20220616/murmansk-1795935588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, арктика, мурманская область, россия, андрей чибис