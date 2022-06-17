https://ria.ru/20220617/meteor-1795958391.html

На ПМЭФ предложили обновить флот "Метеоров" в Петербурге

На ПМЭФ предложили обновить флот "Метеоров" в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2022

На ПМЭФ предложили обновить флот "Метеоров" в Петербурге

Исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс", выступающего вместе с профильным ЦКБ разработчиком нового поколения судов на подводных РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:15

2022-06-17T03:15

2022-06-17T03:15

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс", выступающего вместе с профильным ЦКБ разработчиком нового поколения судов на подводных крыльях "Метеор", Иван Анцев сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что надеется на обновление Санкт-Петербургом своего парка аналогичных судов, построенных ещё в СССР.Он пояснил, что для него, как выросшего в Петербурге, такие суда являются визитной карточкой города. Анцев рассказал, что помнит, как на "Метеорах" ходили в Петергоф, в сторону крепости Орешек, Валаама. По его словам, с 60-х до конца 90-х годов были построены более 400 единиц таких судов, причем они разошлись как по регионам России, так и по зарубежью.Спроектированный и построенный совместно с ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева "Метеор-120Р" является абсолютно новым судном, с новыми гидродинамическими свойствами, обновленным дизайном. По словам Анцева, новая крыльевая система создаёт комфорт даже при движении на скорости 75 километров в час. Первые два "Метеора 120Р", как рассказал Анцев, предназначены для ХМАО, но к теплоходу интерес проявляют Якутия, Самара, Нижний Новгород, Пермь.Сейчас в Петербурге в эксплуатации около 30 "Метеоров" предыдущего поколения, возраст которых около 30 лет, поэтому они подлежат замене, добавил Анцев. "Санкт-Петербург – это культурная столица, центр туристического притяжения, и новый современный "Метеор-120Р" мог бы очень здорово в этом помочь", - сказал он. По его словам, "Метеоры" могли бы возить пассажиров на Остров фортов, который сейчас создаётся в Кронштадте, а также по традиционным маршрутам - до Валаама, крепости Орешек, и новым маршрутам в сторону Онежского и Ладожского озер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

санкт-петербург, экономика