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В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом
В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом - РИА Новости, 17.06.2022
В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом
ЛНР не видит смысла в переговорах с Киевом, с нынешней командой договариваться не о чем, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:01
2022-06-17T09:01
2022-06-17T09:24
луганская народная республика
киев
петербургский международный экономический форум — 2022
германия
франция
цены на нефть
в мире
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ЛНР не видит смысла в переговорах с Киевом, с нынешней командой договариваться не о чем, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя призыв лидеров ФРГ, Франции и Италии к переговорам России и Украины."У них нет ни чести, ни совести. Какой смысл - только показывать лояльность процессу. Надо это (возобновлять переговоры) на данном этапе или нет, решит российская сторона. А ожидать от международного сообщества, что они каким-то образом смогут скорректировать позицию Украины - если бы они этого хотели, они бы давно это сделали. А если не делают, значит есть какие-то причины, о которых, естественно, они вслух говорить не будут", - отметил он, комментируя заявления лидеров ФРГ, Франции и Италии по итогам их визита в Киев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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луганская народная республика, киев, германия, франция, цены на нефть, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр
09:01 17.06.2022 (обновлено: 09:24 17.06.2022)
В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом
Глава МИД ЛНР Дейнего: с руководством Украины договариваться не о чем