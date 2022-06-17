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В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом

В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом - РИА Новости, 17.06.2022

В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом

ЛНР не видит смысла в переговорах с Киевом, с нынешней командой договариваться не о чем, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:01

2022-06-17T09:01

2022-06-17T09:24

луганская народная республика

киев

петербургский международный экономический форум — 2022

германия

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цены на нефть

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петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ЛНР не видит смысла в переговорах с Киевом, с нынешней командой договариваться не о чем, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя призыв лидеров ФРГ, Франции и Италии к переговорам России и Украины."У них нет ни чести, ни совести. Какой смысл - только показывать лояльность процессу. Надо это (возобновлять переговоры) на данном этапе или нет, решит российская сторона. А ожидать от международного сообщества, что они каким-то образом смогут скорректировать позицию Украины - если бы они этого хотели, они бы давно это сделали. А если не делают, значит есть какие-то причины, о которых, естественно, они вслух говорить не будут", - отметил он, комментируя заявления лидеров ФРГ, Франции и Италии по итогам их визита в Киев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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