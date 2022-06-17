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В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
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В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом
В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом - РИА Новости, 17.06.2022
В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом
ЛНР не видит смысла в переговорах с Киевом, с нынешней командой договариваться не о чем, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:01
2022-06-17T09:24
луганская народная республика
киев
петербургский международный экономический форум — 2022
германия
франция
цены на нефть
в мире
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ЛНР не видит смысла в переговорах с Киевом, с нынешней командой договариваться не о чем, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя призыв лидеров ФРГ, Франции и Италии к переговорам России и Украины."У них нет ни чести, ни совести. Какой смысл - только показывать лояльность процессу. Надо это (возобновлять переговоры) на данном этапе или нет, решит российская сторона. А ожидать от международного сообщества, что они каким-то образом смогут скорректировать позицию Украины - если бы они этого хотели, они бы давно это сделали. А если не делают, значит есть какие-то причины, о которых, естественно, они вслух говорить не будут", - отметил он, комментируя заявления лидеров ФРГ, Франции и Италии по итогам их визита в Киев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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луганская народная республика, киев, германия, франция, цены на нефть, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр
09:01 17.06.2022 (обновлено: 09:24 17.06.2022)
 
В МИД ЛНР не видят смысла в переговорах с Киевом

Глава МИД ЛНР Дейнего: с руководством Украины договариваться не о чем

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФлаг ЛНР
Флаг ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ЛНР не видит смысла в переговорах с Киевом, с нынешней командой договариваться не о чем, заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя призыв лидеров ФРГ, Франции и Италии к переговорам России и Украины.
"Помню такую же ситуацию с Турцией, когда они это сделали и что? Дело в неспособности вести переговоры со стороны тех, кого украина на сегодня видит в качестве переговорщиков. С этими людьми разговаривать не о чем", - сказал Дейнего РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"У них нет ни чести, ни совести. Какой смысл - только показывать лояльность процессу. Надо это (возобновлять переговоры) на данном этапе или нет, решит российская сторона. А ожидать от международного сообщества, что они каким-то образом смогут скорректировать позицию Украины - если бы они этого хотели, они бы давно это сделали. А если не делают, значит есть какие-то причины, о которых, естественно, они вслух говорить не будут", - отметил он, комментируя заявления лидеров ФРГ, Франции и Италии по итогам их визита в Киев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Луганская Народная РеспубликаКиевГерманияФранцияЦены на нефтьВ миреПетербургский международный экономический форум (фонд)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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