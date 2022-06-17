https://ria.ru/20220617/lenoblast-1796144803.html

В Ленобласти появится новый индустриальный парк

В Ленобласти появится новый индустриальный парк - РИА Новости, 17.06.2022

В Ленобласти появится новый индустриальный парк

Промышленная площадка с готовыми помещениями для размещения производств появится во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:29

2022-06-17T15:29

2022-06-17T15:29

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796143976_0:48:738:463_1920x0_80_0_0_19181784d2a28b61a59d0170c0a0c1be.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Промышленная площадка с готовыми помещениями для размещения производств появится во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Индустриальный парк "М-18" создается во Всеволожском районе рядом с деревней Разметелево. Объем инвестиций в проект оценивается в два миллиарда рублей."Для создания новых предприятий, в том числе импортозамещающих производств, важно наличие в регионе промышленных площадок с готовой инженерной инфраструктурой и готовыми помещениями. Проект нового индустриального парка как раз включает готовые производственные помещения, что позволяет быстро запустить производство. Сегодня время для развития, и наша задача — предложить инвесторам в Ленинградской области все возможности для локализации", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после подписания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения о сотрудничестве при реализации этого инвестиционного проекта с генеральным директором ООО "ХК Сити 78" Русланом Гайсиным.Площадь парка составит 75 тысяч квадратных метров, из которых на 30 тысячах квадратных метрах для будущих резидентов будут построены производственные помещения, на 40 тысячах квадратных метрах — складские, еще 5 тысяч квадратных метров займут объекты придорожного сервиса, уточнили в пресс-службе. В парке смогут размещаться производственно-складские объекты четвертого и пятого классов опасности.

https://ria.ru/20220616/khab-1795911025.html

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, всеволожский район, пмэф