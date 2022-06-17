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В Ленобласти появится новый индустриальный парк - РИА Новости, 17.06.2022
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В Ленобласти появится новый индустриальный парк
В Ленобласти появится новый индустриальный парк - РИА Новости, 17.06.2022
В Ленобласти появится новый индустриальный парк
Промышленная площадка с готовыми помещениями для размещения производств появится во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:29
2022-06-17T15:29
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Промышленная площадка с готовыми помещениями для размещения производств появится во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Индустриальный парк "М-18" создается во Всеволожском районе рядом с деревней Разметелево. Объем инвестиций в проект оценивается в два миллиарда рублей."Для создания новых предприятий, в том числе импортозамещающих производств, важно наличие в регионе промышленных площадок с готовой инженерной инфраструктурой и готовыми помещениями. Проект нового индустриального парка как раз включает готовые производственные помещения, что позволяет быстро запустить производство. Сегодня время для развития, и наша задача — предложить инвесторам в Ленинградской области все возможности для локализации", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после подписания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения о сотрудничестве при реализации этого инвестиционного проекта с генеральным директором ООО "ХК Сити 78" Русланом Гайсиным.Площадь парка составит 75 тысяч квадратных метров, из которых на 30 тысячах квадратных метрах для будущих резидентов будут построены производственные помещения, на 40 тысячах квадратных метрах — складские, еще 5 тысяч квадратных метров займут объекты придорожного сервиса, уточнили в пресс-службе. В парке смогут размещаться производственно-складские объекты четвертого и пятого классов опасности.
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всеволожский район
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александр дрозденко, всеволожский район, пмэф
15:29 17.06.2022
 

В Ленобласти появится новый индустриальный парк

© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании соглашения о сотрудничестве с генеральным директором ООО "ХК Сити 78" Русланом Гайсиным в рамках ПМЭФ-2022
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании соглашения о сотрудничестве с генеральным директором ООО ХК Сити 78 Русланом Гайсиным в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Промышленная площадка с готовыми помещениями для размещения производств появится во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Индустриальный парк "М-18" создается во Всеволожском районе рядом с деревней Разметелево. Объем инвестиций в проект оценивается в два миллиарда рублей.
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"Для создания новых предприятий, в том числе импортозамещающих производств, важно наличие в регионе промышленных площадок с готовой инженерной инфраструктурой и готовыми помещениями. Проект нового индустриального парка как раз включает готовые производственные помещения, что позволяет быстро запустить производство. Сегодня время для развития, и наша задача — предложить инвесторам в Ленинградской области все возможности для локализации", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после подписания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения о сотрудничестве при реализации этого инвестиционного проекта с генеральным директором ООО "ХК Сити 78" Русланом Гайсиным.
Площадь парка составит 75 тысяч квадратных метров, из которых на 30 тысячах квадратных метрах для будущих резидентов будут построены производственные помещения, на 40 тысячах квадратных метрах — складские, еще 5 тысяч квадратных метров займут объекты придорожного сервиса, уточнили в пресс-службе. В парке смогут размещаться производственно-складские объекты четвертого и пятого классов опасности.
"Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, полностью проект — до 2025 года", — добавили в обладминстарции.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВсеволожский районПМЭФ
 
 
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