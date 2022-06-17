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Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу" - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/lada-1796104130.html
Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу"
Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу" - РИА Новости, 17.06.2022
Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу"
"Аурусы" должны быть доступны населению, как и "Лады", также надо заняться локализацией велосипедного производства, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:59
2022-06-17T13:59
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
авто
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
автоваз
антон алиханов
калининградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Аурусы" должны быть доступны населению, как и "Лады", также надо заняться локализацией велосипедного производства, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме."Я-то, в принципе, от дома до работы на велосипеде езжу, потому отношусь к этому нормально, но все-таки, помимо "Лады", "Аурусы" должны быть доступны даже не губернаторам, а просто населению страны. Хотелось бы, чтобы подобного рода автомобильные шедевры производились бы в объёмах, достаточных для удовлетворения спроса. И к "Ладе" готов, и на велосипеде продолжаю педали крутить", - сказал Алиханов, комментируя предложение главы Минфина Антона Силуанова.Силуанов в четверг на ПМЭФ заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос - например, можно пересадить чиновников на "Лады".Алиханов также предложил заняться локализацией велосипедного производства в России. "Есть над чем поработать. Хорошие тормоза, например, не купить. Хорошие - это японские, а так себе - это китайские. Я думаю, было бы неплохо и велосипедами заняться", - добавил глава региона.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/lada-1795950200.html
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россия
калининградская область
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экономика, авто, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), автоваз, антон алиханов, калининградская область
13:59 17.06.2022
 
Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу"

Алиханов: готов пересесть на "Ладу", но и "Аурусы" должны быть доступны населению

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Аурусы" должны быть доступны населению, как и "Лады", также надо заняться локализацией велосипедного производства, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Я-то, в принципе, от дома до работы на велосипеде езжу, потому отношусь к этому нормально, но все-таки, помимо "Лады", "Аурусы" должны быть доступны даже не губернаторам, а просто населению страны. Хотелось бы, чтобы подобного рода автомобильные шедевры производились бы в объёмах, достаточных для удовлетворения спроса. И к "Ладе" готов, и на велосипеде продолжаю педали крутить", - сказал Алиханов, комментируя предложение главы Минфина Антона Силуанова.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Медведев рассказал о своей первой "Ладе"
Силуанов в четверг на ПМЭФ заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос - например, можно пересадить чиновников на "Лады".
Алиханов также предложил заняться локализацией велосипедного производства в России. "Есть над чем поработать. Хорошие тормоза, например, не купить. Хорошие - это японские, а так себе - это китайские. Я думаю, было бы неплохо и велосипедами заняться", - добавил глава региона.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАвтоРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)АвтоВАЗАнтон АлихановКалининградская область
 
 
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