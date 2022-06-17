Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу"
Алиханов: готов пересесть на "Ладу", но и "Аурусы" должны быть доступны населению
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Аурусы" должны быть доступны населению, как и "Лады", также надо заняться локализацией велосипедного производства, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Я-то, в принципе, от дома до работы на велосипеде езжу, потому отношусь к этому нормально, но все-таки, помимо "Лады", "Аурусы" должны быть доступны даже не губернаторам, а просто населению страны. Хотелось бы, чтобы подобного рода автомобильные шедевры производились бы в объёмах, достаточных для удовлетворения спроса. И к "Ладе" готов, и на велосипеде продолжаю педали крутить", - сказал Алиханов, комментируя предложение главы Минфина Антона Силуанова.
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Силуанов в четверг на ПМЭФ заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос - например, можно пересадить чиновников на "Лады".
Алиханов также предложил заняться локализацией велосипедного производства в России. "Есть над чем поработать. Хорошие тормоза, например, не купить. Хорошие - это японские, а так себе - это китайские. Я думаю, было бы неплохо и велосипедами заняться", - добавил глава региона.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.