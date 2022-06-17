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В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/krasnoyarsk-1795966182.html
В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей
В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 17.06.2022
В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей
"Россети Сибири" и "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об установке... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:50
2022-06-17T06:50
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. "Россети Сибири" и "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об установке 50 зарядных станций для электромобилей в Красноярске, сообщает СГК в своем Telegram-канале.Соглашение на ПМЭФ подписали гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин и гендиректор СГК Степан Солженицын.Глава СГК отметил, что решение экологических проблем – это важнейшая задача в каждой отрасли."Мы уверены в востребованности ЭЗС на придомовых территориях, так как именно эти места указывали владельцы электрокаров Красноярска", – отметил Акилин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
06:50 17.06.2022
 
В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей

"Россети Сибири" и СГК установят в Красноярске 50 зарядных станций для электромобилей

© Pixabay / stuxЗарядка электромобиля
Зарядка электромобиля - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Pixabay / stux
Зарядка электромобиля . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. "Россети Сибири" и "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об установке 50 зарядных станций для электромобилей в Красноярске, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
Соглашение на ПМЭФ подписали гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин и гендиректор СГК Степан Солженицын.
"Энергетики установят 50 зарядных станций для электромобилей во дворах многоквартирных домов Красноярска. СГК возьмут на себя финансирование и закупку зарядных станций. "Россети Сибирь" – установку, энергоснабжение и обслуживание ЭЗС", - говорится в сообщении.
Глава СГК отметил, что решение экологических проблем – это важнейшая задача в каждой отрасли.
"Мы уверены в востребованности ЭЗС на придомовых территориях, так как именно эти места указывали владельцы электрокаров Красноярска", – отметил Акилин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
06:42Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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