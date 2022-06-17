В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей
"Россети Сибири" и СГК установят в Красноярске 50 зарядных станций для электромобилей
Зарядка электромобиля . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. "Россети Сибири" и "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об установке 50 зарядных станций для электромобилей в Красноярске, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
Соглашение на ПМЭФ подписали гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин и гендиректор СГК Степан Солженицын.
"Энергетики установят 50 зарядных станций для электромобилей во дворах многоквартирных домов Красноярска. СГК возьмут на себя финансирование и закупку зарядных станций. "Россети Сибирь" – установку, энергоснабжение и обслуживание ЭЗС", - говорится в сообщении.
Глава СГК отметил, что решение экологических проблем – это важнейшая задача в каждой отрасли.
"Мы уверены в востребованности ЭЗС на придомовых территориях, так как именно эти места указывали владельцы электрокаров Красноярска", – отметил Акилин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.