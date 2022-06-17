https://ria.ru/20220617/krasnoyarsk-1795966182.html

В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей

В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 17.06.2022

В Красноярске появятся зарядные станции для электромобилей

"Россети Сибири" и "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об установке... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:50

2022-06-17T06:50

2022-06-17T06:50

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. "Россети Сибири" и "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об установке 50 зарядных станций для электромобилей в Красноярске, сообщает СГК в своем Telegram-канале.Соглашение на ПМЭФ подписали гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин и гендиректор СГК Степан Солженицын.Глава СГК отметил, что решение экологических проблем – это важнейшая задача в каждой отрасли."Мы уверены в востребованности ЭЗС на придомовых территориях, так как именно эти места указывали владельцы электрокаров Красноярска", – отметил Акилин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/potentsial-1795965901.html

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Максим Горбачев

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)