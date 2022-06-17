https://ria.ru/20220617/kostin-1796464144.html

Костин призвал выстроить новую систему взаимоотношений с другими странами

Костин призвал выстроить новую систему взаимоотношений с другими странами - РИА Новости, 18.06.2022

Костин призвал выстроить новую систему взаимоотношений с другими странами

Россия должна выстроить новую систему взаимоотношений с другими странами с учетом интересов экономической безопасности, не отказываясь при этом от... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-17T14:30

2022-06-17T14:30

2022-06-18T17:24

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

втб

андрей костин (банкир)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия должна выстроить новую систему взаимоотношений с другими странами с учетом интересов экономической безопасности, не отказываясь при этом от многостороннего сотрудничества, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии в рамках ПМЭФ "Новые реалии нового мира: игра без правил?"."Мы должны, не уходя из мирового пространства, не отказываясь от многостороннего сотрудничества, должны предпринять усилия, чтобы выстроить новую систему взаимоотношений, в которой наши бы интересы, безопасность, экономическая безопасность были учтены. Я считаю, что мы вполне в состоянии это сделать", - сказал банкир.Он добавил, что сейчас доверие к Западу "относительное". "Любые взаимоотношения должны основываться на серьезных договоренностях, которые можно проверить и контролировать", - заключил Костин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, втб, андрей костин (банкир)