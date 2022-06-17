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Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/kontrakty-1795959568.html
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком
Власти Магаданской области заключили несколько важных контрактов, которые позволят качественно строить новые объекты, с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:54
2022-06-17T03:54
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
магаданская область
холдинг швабе
ростех
новикомбанк
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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области заключили несколько важных контрактов, которые позволят качественно строить новые объекты, с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на Петербургском международном экономическом форуме, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов."С холдингом "Швабе" госкорпорации Ростех заключили новое стратегическое соглашение. Предприятие этого холдинга принимает участие в строительстве и оснащении областного роддома с женской консультацией. Опорный банк Ростеха - Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства", - написал Носов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, магаданская область, холдинг швабе, ростех, новикомбанк
03:54 17.06.2022
 
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком

Власти Магаданской области заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на ПМЭФ

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов . Архивное фото
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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области заключили несколько важных контрактов, которые позволят качественно строить новые объекты, с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на Петербургском международном экономическом форуме, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
"С холдингом "Швабе" госкорпорации Ростех заключили новое стратегическое соглашение. Предприятие этого холдинга принимает участие в строительстве и оснащении областного роддома с женской консультацией. Опорный банк Ростеха - Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства", - написал Носов.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:01Петербургский международный экономический форум — 2022
Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаМагаданская областьХолдинг ШвабеРостехНовикомбанк
 
 
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