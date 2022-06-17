https://ria.ru/20220617/kontrakty-1795959568.html
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком
Власти Магаданской области заключили несколько важных контрактов, которые позволят качественно строить новые объекты, с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:54
2022-06-17T03:54
2022-06-17T03:54
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
магаданская область
холдинг швабе
ростех
новикомбанк
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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области заключили несколько важных контрактов, которые позволят качественно строить новые объекты, с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на Петербургском международном экономическом форуме, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов."С холдингом "Швабе" госкорпорации Ростех заключили новое стратегическое соглашение. Предприятие этого холдинга принимает участие в строительстве и оснащении областного роддома с женской консультацией. Опорный банк Ростеха - Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства", - написал Носов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, магаданская область, холдинг швабе, ростех, новикомбанк
Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком
Власти Магаданской области заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на ПМЭФ