https://ria.ru/20220617/kontrakty-1795959568.html

Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком

Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком - РИА Новости, 17.06.2022

Власти Колымы заключили контракты с холдингом "Швабе" и Новикомбанком

Власти Магаданской области заключили несколько важных контрактов, которые позволят качественно строить новые объекты, с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:54

2022-06-17T03:54

2022-06-17T03:54

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

магаданская область

холдинг швабе

ростех

новикомбанк

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МАГАДАН, 17 июн – РИА Новости. Власти Магаданской области заключили несколько важных контрактов, которые позволят качественно строить новые объекты, с холдингом "Швабе" и Новикомбанком на Петербургском международном экономическом форуме, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов."С холдингом "Швабе" госкорпорации Ростех заключили новое стратегическое соглашение. Предприятие этого холдинга принимает участие в строительстве и оснащении областного роддома с женской консультацией. Опорный банк Ростеха - Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства", - написал Носов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, магаданская область, холдинг швабе, ростех, новикомбанк