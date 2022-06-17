https://ria.ru/20220617/kontent-1795962865.html
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент - РИА Новости, 17.06.2022
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент
Россия в ситуации с нехваткой иностранного развлекательного контента может переориентироваться на турецкий и латиноамериканский рынок, их сериалы хорошо... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:17
2022-06-17T05:17
2022-06-17T05:17
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
газпром-медиа холдинг
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с нехваткой иностранного развлекательного контента может переориентироваться на турецкий и латиноамериканский рынок, их сериалы хорошо воспринимаются аудиторией, кроме того, ситуация дает шанс для российских производителей кино- и телепродуктов, заявил РИА Новости гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на полях ПМЭФ.Вследствие санкций Запада против России в стране прекратил работу ряд крупных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов, эксперты заговорили об угрозе исчезновения западного контента на российских видеоплатформах из-за грядущего прекращения действия лицензий. В апреле в СМИ появилась информация о разработке законопроекта, который позволил бы принудительно продлевать лицензии на фильмы, сериалы и музыку из других стран."Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские - но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы", - сказал Жаров РИА Новости, отвечая на вопрос об угрозе, что российский зритель из-за санкций останется без иностранного развлекательного контента.Он отметил, что для холдинга нет угрозы лишиться контента, поскольку "Газпром-медиа" всегда специализировался на производстве собственного."Я считаю, что это для нас такой конкурентный шанс. Мы производство собственного контента будем увеличивать. Я уверен, что это время возможностей", - добавил собеседник агентства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, газпром-медиа холдинг, общество, россия
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент
Гендиректор "Газпром-медиа" Жаров: при нехватке контента можно перейти на турецкие сериалы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с нехваткой иностранного развлекательного контента может переориентироваться на турецкий и латиноамериканский рынок, их сериалы хорошо воспринимаются аудиторией, кроме того, ситуация дает шанс для российских производителей кино- и телепродуктов, заявил РИА Новости гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на полях ПМЭФ.
Вследствие санкций Запада против России в стране прекратил работу ряд крупных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов, эксперты заговорили об угрозе исчезновения западного контента на российских видеоплатформах из-за грядущего прекращения действия лицензий. В апреле в СМИ появилась информация о разработке законопроекта, который позволил бы принудительно продлевать лицензии на фильмы, сериалы и музыку из других стран.
"Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские - но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы", - сказал Жаров РИА Новости, отвечая на вопрос об угрозе, что российский зритель из-за санкций останется без иностранного развлекательного контента.
Он отметил, что для холдинга нет угрозы лишиться контента, поскольку "Газпром-медиа
" всегда специализировался на производстве собственного.
"Я считаю, что это для нас такой конкурентный шанс. Мы производство собственного контента будем увеличивать. Я уверен, что это время возможностей", - добавил собеседник агентства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.