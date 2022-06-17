Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/kontent-1795962865.html
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент - РИА Новости, 17.06.2022
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент
Россия в ситуации с нехваткой иностранного развлекательного контента может переориентироваться на турецкий и латиноамериканский рынок, их сериалы хорошо... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:17
2022-06-17T05:17
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
газпром-медиа холдинг
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693159_0:171:3084:1906_1920x0_80_0_0_d812914a28b85e1d6cee493a59abde15.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с нехваткой иностранного развлекательного контента может переориентироваться на турецкий и латиноамериканский рынок, их сериалы хорошо воспринимаются аудиторией, кроме того, ситуация дает шанс для российских производителей кино- и телепродуктов, заявил РИА Новости гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на полях ПМЭФ.Вследствие санкций Запада против России в стране прекратил работу ряд крупных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов, эксперты заговорили об угрозе исчезновения западного контента на российских видеоплатформах из-за грядущего прекращения действия лицензий. В апреле в СМИ появилась информация о разработке законопроекта, который позволил бы принудительно продлевать лицензии на фильмы, сериалы и музыку из других стран."Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские - но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы", - сказал Жаров РИА Новости, отвечая на вопрос об угрозе, что российский зритель из-за санкций останется без иностранного развлекательного контента.Он отметил, что для холдинга нет угрозы лишиться контента, поскольку "Газпром-медиа" всегда специализировался на производстве собственного."Я считаю, что это для нас такой конкурентный шанс. Мы производство собственного контента будем увеличивать. Я уверен, что это время возможностей", - добавил собеседник агентства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1c3ec5ed52c7151e1a1b4a7c7049e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, газпром-медиа холдинг, общество, россия
05:17 17.06.2022
 
На ПМЭФ рассказали, чем можно заменить западный развлекательный контент

Гендиректор "Газпром-медиа" Жаров: при нехватке контента можно перейти на турецкие сериалы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров на ПМЭФ-2022
Генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с нехваткой иностранного развлекательного контента может переориентироваться на турецкий и латиноамериканский рынок, их сериалы хорошо воспринимаются аудиторией, кроме того, ситуация дает шанс для российских производителей кино- и телепродуктов, заявил РИА Новости гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на полях ПМЭФ.
Вследствие санкций Запада против России в стране прекратил работу ряд крупных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов, эксперты заговорили об угрозе исчезновения западного контента на российских видеоплатформах из-за грядущего прекращения действия лицензий. В апреле в СМИ появилась информация о разработке законопроекта, который позволил бы принудительно продлевать лицензии на фильмы, сериалы и музыку из других стран.
"Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские - но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы", - сказал Жаров РИА Новости, отвечая на вопрос об угрозе, что российский зритель из-за санкций останется без иностранного развлекательного контента.
Он отметил, что для холдинга нет угрозы лишиться контента, поскольку "Газпром-медиа" всегда специализировался на производстве собственного.
"Я считаю, что это для нас такой конкурентный шанс. Мы производство собственного контента будем увеличивать. Я уверен, что это время возможностей", - добавил собеседник агентства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 05:04Петербургский международный экономический форум — 2022
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургГазпром-Медиа ХолдингОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала