https://ria.ru/20220617/kolonii-1796163605.html

Путин: страны "золотого миллиарда" считают остальных своими колониями

Путин: страны "золотого миллиарда" считают остальных своими колониями - РИА Новости, 17.06.2022

Путин: страны "золотого миллиарда" считают остальных своими колониями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:52

2022-06-17T15:52

2022-06-17T16:54

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом."Причём наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колониям, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными", - сказал он, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/zapad-1796182713.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика