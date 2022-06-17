15:52 17.06.2022 (обновлено: 16:54 17.06.2022)
Путин: страны "золотого миллиарда" считают остальных своими колониями
Президент Путин: страны "золотого миллиарда" считают остальных своими колониями
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом.
"Причём наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колониям, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными", - сказал он, выступая на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.