https://ria.ru/20220617/klastery-1796213051.html

Новый режим промышленных кластеров должен заработать с 2023 года

Новый режим промышленных кластеров должен заработать с 2023 года - РИА Новости, 17.06.2022

Новый режим промышленных кластеров должен заработать с 2023 года

Новый режим промышленных кластеров в России должен заработать с 1 января 2023 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:56

2022-06-17T16:56

2022-06-17T17:27

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Новый режим промышленных кластеров в России должен заработать с 1 января 2023 года, заявил президент России Владимир Путин."Такой льготный режим и соответствующие промышленные кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 года", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он отметил, что в кластерах нужно обеспечить низкий уровень условно постоянных налогов, в том числе страховых взносов. Важна поддержка производства на стартовой стадии, формирование пакета заказов, в том числе предоставление субсидий на покупку готовой продукции таких предприятий, уточнил президент.Кроме того, производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, подчеркнул Путин.Президент уточнил, что необходимо создать также механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок. Необходимо и упрощенное администрирование, включая минимум либо полное отсутствие проверок, а также работа предприятий в режиме комфортного и необременительного налогового и таможенного монитонинга, добавил Путин.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796200014.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика