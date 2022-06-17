https://ria.ru/20220617/kazakhstan-1796280191.html

Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся

Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся - РИА Новости, 17.06.2022

Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что переехавшие на работу в республику граждане России со временем вернутся на родину. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:35

2022-06-17T18:35

2022-06-17T18:35

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

россия

касым-жомарт токаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что переехавшие на работу в республику граждане России со временем вернутся на родину."Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию", - сказал он в ходе дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.По мнению Токаева, "во всяком случае, и здесь мы должны быть вместе". "И, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно", - добавил он.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210901/yazyk-1748106886.html

санкт-петербург

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казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, касым-жомарт токаев, казахстан