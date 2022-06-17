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Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/kazakhstan-1796280191.html
Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся
Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся - РИА Новости, 17.06.2022
Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что переехавшие на работу в республику граждане России со временем вернутся на родину. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:35
2022-06-17T18:35
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
россия
касым-жомарт токаев
казахстан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что переехавшие на работу в республику граждане России со временем вернутся на родину."Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию", - сказал он в ходе дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.По мнению Токаева, "во всяком случае, и здесь мы должны быть вместе". "И, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно", - добавил он.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, касым-жомарт токаев, казахстан
18:35 17.06.2022
 
Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся

Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся домой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что переехавшие на работу в республику граждане России со временем вернутся на родину.
"Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию", - сказал он в ходе дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.
По мнению Токаева, "во всяком случае, и здесь мы должны быть вместе". "И, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно", - добавил он.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреРоссияКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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