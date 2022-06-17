Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся
Токаев считает, что приехавшие в Казахстан поработать россияне вернутся домой
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что переехавшие на работу в республику граждане России со временем вернутся на родину.
"Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию", - сказал он в ходе дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.
По мнению Токаева, "во всяком случае, и здесь мы должны быть вместе". "И, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно", - добавил он.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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