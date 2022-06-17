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Карты "Мир" заменят ски-пассы на курорте "Эльбрус" - РИА Новости, 17.06.2022
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Карты "Мир" заменят ски-пассы на курорте "Эльбрус"
Карты "Мир" заменят ски-пассы на курорте "Эльбрус" - РИА Новости, 17.06.2022
Карты "Мир" заменят ски-пассы на курорте "Эльбрус"
Карта "Мир" в новом горнолыжном сезоне заменит ски-пасс на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, соответствующе соглашение в рамках ПМЭФ подписали институт... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:41
2022-06-17T14:41
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новости - туризм
кавказ
северный кавказ
хасан тимижев
владимир комлев
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НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Карта "Мир" в новом горнолыжном сезоне заменит ски-пасс на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, соответствующе соглашение в рамках ПМЭФ подписали институт развития Кавказ.РФ и платежная система "Мир", сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.Соглашение подписали генеральный директор института развития Кавказ.РФ Хасан Тимижев и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев."Согласно документу в новом горнолыжном сезоне 2022-2023 года на "Эльбрусе" любители спорта смогут предъявить банковскую карту платежной системы "Мир" в качестве ски-пасса", - говорится в сообщении.По словам Комлева, оплата картой "Мир" подъемников вместо ски-пасса – это только первый шаг на пути сотрудничества с Кавказ.РФ. "Мы изучаем возможность в дальнейшем расширить применение карты "Мир" как единого цифрового ключа доступа ко всей инфраструктуре горнолыжного курорта "Эльбрус". Например, синхронизировать программу лояльности курорта с национальной картой", – отметил он.Тимижев заявил, что соглашение – это очередной этап цифровизации курортов Северного Кавказа. "Основная цель - унификация сервисов и стандартов отдыха на всех горных курортах для удобства наших гостей, повышение клиентоориентированности", - подчеркнул он.По данным пресс-службы, в дальнейшем опыт реализации соглашения предполагается распространить и на другие туристические объекты СКФО, в том числе курорты "Архыз", "Ведучи" и строящийся "Мамисон".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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новости - туризм, кавказ, северный кавказ, хасан тимижев, владимир комлев
14:41 17.06.2022
 
Карты "Мир" заменят ски-пассы на курорте "Эльбрус"

На ПМЭФ подписали соглашение о замене ски-пассов картами "Мир" на курорте "Эльбрус"

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкСноубордисты на снегу в Поляне Азау, на горнолыжном курорте "Эльбрус"
Сноубордисты на снегу в Поляне Азау, на горнолыжном курорте Эльбрус - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Сноубордисты на снегу в Поляне Азау, на горнолыжном курорте "Эльбрус". Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Карта "Мир" в новом горнолыжном сезоне заменит ски-пасс на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, соответствующе соглашение в рамках ПМЭФ подписали институт развития Кавказ.РФ и платежная система "Мир", сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.
Соглашение подписали генеральный директор института развития Кавказ.РФ Хасан Тимижев и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.
"Согласно документу в новом горнолыжном сезоне 2022-2023 года на "Эльбрусе" любители спорта смогут предъявить банковскую карту платежной системы "Мир" в качестве ски-пасса", - говорится в сообщении.
По словам Комлева, оплата картой "Мир" подъемников вместо ски-пасса – это только первый шаг на пути сотрудничества с Кавказ.РФ. "Мы изучаем возможность в дальнейшем расширить применение карты "Мир" как единого цифрового ключа доступа ко всей инфраструктуре горнолыжного курорта "Эльбрус". Например, синхронизировать программу лояльности курорта с национальной картой", – отметил он.
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Тимижев заявил, что соглашение – это очередной этап цифровизации курортов Северного Кавказа. "Основная цель - унификация сервисов и стандартов отдыха на всех горных курортах для удобства наших гостей, повышение клиентоориентированности", - подчеркнул он.
По данным пресс-службы, в дальнейшем опыт реализации соглашения предполагается распространить и на другие туристические объекты СКФО, в том числе курорты "Архыз", "Ведучи" и строящийся "Мамисон".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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