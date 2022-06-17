https://ria.ru/20220617/karta-1796005234.html

Единую карту "Енисейская Сибирь" запустят на базе платежной системы "Мир"

Единую карту "Енисейская Сибирь" запустят на базе платежной системы "Мир" - РИА Новости, 17.06.2022

Единую карту "Енисейская Сибирь" запустят на базе платежной системы "Мир"

Губернатор Красноярского края Александр Усс и гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев в рамках работы на полях Петербургского международного... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:44

2022-06-17T10:44

2022-06-17T10:44

петербургский международный экономический форум — 2022

красноярский край

александр усс

технологии

карта "мир"

платежная система "мир"

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс и гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании единой карты жителя Енисейской Сибири на базе национальной карты, сообщает пресс-служба главы региона.По словам Усса, единая карта "Енисейская Сибирь" – очередной шаг на пути цифровизации, который призван повысить качество жизни жителей региона. Карта станет умным универсальным электронным ключом к современным сервисам и услугам. На одном электронном носителе будут объединены возможности банковской, скидочной и бонусной карт. Жители края получат удобный многофункциональный инструмент, станет проще предоставлять необходимые социальные сервисы.В свою очередь Комлев отметил, что "проект направлен в первую очередь на цифровую трансформацию социальной сферы и образования". Планируется, что на единую карту жители Красноярского края смогут получать меры социальной поддержки, включая региональные выплаты, а также пользоваться льготным проездом в транспорте. Кроме того, обучающиеся смогут применять карту жителя для прохода в образовательные учреждения и оплачивать питание в школах с учетом льгот. Жителям региона также будут доступны скидки при оплате покупок в местных магазинах, благодаря использованию программы лояльности платежной системы "Мир".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/teplokhody-1795630375.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

красноярский край, александр усс, технологии, карта "мир", платежная система "мир", пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир комлев