Единую карту "Енисейская Сибирь" запустят на базе платежной системы "Мир"
© Фото : правительство Красноярского краяГубернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев во время подписания соглашения
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс и гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев в рамках работы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании единой карты жителя Енисейской Сибири на базе национальной карты, сообщает пресс-служба главы региона.
"Документом также предусматривается и технологическая поддержка данного проекта со стороны платежной системы "Мир"... Поэтапное внедрение единой карты, которое проводится в рамках Стратегии цифровой трансформации региона и реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", запланировано на 2022-2023 годы. При этом преимущества карты "Енисейская Сибирь" будут доступны всем жителям региона", - говорится в сообщении.
По словам Усса, единая карта "Енисейская Сибирь" – очередной шаг на пути цифровизации, который призван повысить качество жизни жителей региона. Карта станет умным универсальным электронным ключом к современным сервисам и услугам. На одном электронном носителе будут объединены возможности банковской, скидочной и бонусной карт. Жители края получат удобный многофункциональный инструмент, станет проще предоставлять необходимые социальные сервисы.
В свою очередь Комлев отметил, что "проект направлен в первую очередь на цифровую трансформацию социальной сферы и образования". Планируется, что на единую карту жители Красноярского края смогут получать меры социальной поддержки, включая региональные выплаты, а также пользоваться льготным проездом в транспорте. Кроме того, обучающиеся смогут применять карту жителя для прохода в образовательные учреждения и оплачивать питание в школах с учетом льгот. Жителям региона также будут доступны скидки при оплате покупок в местных магазинах, благодаря использованию программы лояльности платежной системы "Мир".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.