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Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
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Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС
Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС
Обсуждение статуса Украины как кандидата в ЕС - это не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт, считает... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:32
2022-06-17T16:00
константин косачев
политика
украина
евросоюз
совет федерации рф
франция
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Обсуждение статуса Украины как кандидата в ЕС - это не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Обоснование рекомендации просто завораживает своей отдаленностью от реалий: Украина, оказывается, "значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств", - написал политик в своем Telegram-канале.Так почему же так срочно понадобилось обещать вожделенное кандидатство Украине, хотя у многих лидеров ЕС остаются сомнения в ее соответствии всем критериям. Не говоря уже о том, что это откровенный плевок всей "очереди" в ЕС, отметил Косачев."Ответ дал сам президент Украины (Владимир) Зеленский в спонтанной своей реакции на решение ЕК: "Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу". То есть, это вовсе не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт", - подчеркнул сенатор.По словам Косачева, этого не скрывают и еврочиновники. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эта война изменит ход европейской истории. Зампред Еврокомиссии Вера Юрова в свою очередь сообщила, что Брюссель должен "смотреть на Украину немного иначе, чем на государства, которые находятся в состоянии мира", и кандидатство было бы "сильным … стимулом для украинского народа", напомнил он."Стимулом для чего именно, популярно объяснила та же (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен: весь мир наблюдает, как украинцы готовы умирать за европейскую мечту. Вот так: кандидатство – это стимул украинцам умирать за Европу", - отметил политик.И то, что Зеленскому при поддержке его западного фан-клуба в какой-то мере удалось "продавить" сопротивление скептиков и противников немедленного предоставления кандидатского статуса Украине, на самом деле – "весьма тревожный признак, если не признак его отчаянного положения", считает Косачев. "Фактически, это признание, что ни он сам (что не удивительно), ни уже и европейские партнеры (что ново) уже не верят в желание украинцев умирать за нынешний киевский режим. И только европерспектива (весьма смутная и обложенная массой условий) является единственным способом мотивировать людей продолжать гибнуть на фронте", - написал он.По мнению сенатора, "это моральный приговор власти, которая ведет, пожалуй, первую в истории войну за зависимость и несвободу".Кроме того, это блестящая характеристика тех европейских ценностей и стандартов, к воплощению которых теперь, оказывается, так близка Украина. "Тем, кто бомбит своих граждан за нежелание лишаться своих прав и своей культуры, кандидатство теперь обещают в ускоренном режиме", - написал законодатель.
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константин косачев, политика, украина, евросоюз, совет федерации рф, франция, брюссель, еврокомиссия, эммануэль макрон
15:32 17.06.2022 (обновлено: 16:00 17.06.2022)
 
Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС

Косачев назвал рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС военным актом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Обсуждение статуса Украины как кандидата в ЕС - это не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Обоснование рекомендации просто завораживает своей отдаленностью от реалий: Украина, оказывается, "значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств", - написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Сенатор назвал статус кандидата в ЕС для Украины и Молдавии пиар-эффектом
Так почему же так срочно понадобилось обещать вожделенное кандидатство Украине, хотя у многих лидеров ЕС остаются сомнения в ее соответствии всем критериям. Не говоря уже о том, что это откровенный плевок всей "очереди" в ЕС, отметил Косачев.
"Ответ дал сам президент Украины (Владимир) Зеленский в спонтанной своей реакции на решение ЕК: "Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу". То есть, это вовсе не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт", - подчеркнул сенатор.
По словам Косачева, этого не скрывают и еврочиновники. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эта война изменит ход европейской истории. Зампред Еврокомиссии Вера Юрова в свою очередь сообщила, что Брюссель должен "смотреть на Украину немного иначе, чем на государства, которые находятся в состоянии мира", и кандидатство было бы "сильным … стимулом для украинского народа", напомнил он.
"Стимулом для чего именно, популярно объяснила та же (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен: весь мир наблюдает, как украинцы готовы умирать за европейскую мечту. Вот так: кандидатство – это стимул украинцам умирать за Европу", - отметил политик.
И то, что Зеленскому при поддержке его западного фан-клуба в какой-то мере удалось "продавить" сопротивление скептиков и противников немедленного предоставления кандидатского статуса Украине, на самом деле – "весьма тревожный признак, если не признак его отчаянного положения", считает Косачев. "Фактически, это признание, что ни он сам (что не удивительно), ни уже и европейские партнеры (что ново) уже не верят в желание украинцев умирать за нынешний киевский режим. И только европерспектива (весьма смутная и обложенная массой условий) является единственным способом мотивировать людей продолжать гибнуть на фронте", - написал он.
По мнению сенатора, "это моральный приговор власти, которая ведет, пожалуй, первую в истории войну за зависимость и несвободу".
Кроме того, это блестящая характеристика тех европейских ценностей и стандартов, к воплощению которых теперь, оказывается, так близка Украина. "Тем, кто бомбит своих граждан за нежелание лишаться своих прав и своей культуры, кандидатство теперь обещают в ускоренном режиме", - написал законодатель.
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Константин КосачевПолитикаУкраинаЕвросоюзСовет Федерации РФФранцияБрюссельЕврокомиссияЭммануэль Макрон
 
 
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