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Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС

Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Косачев оценил рассмотрение вопроса о статусе Украины как кандидата в ЕС

Обсуждение статуса Украины как кандидата в ЕС - это не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт, считает... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:32

2022-06-17T15:32

2022-06-17T16:00

константин косачев

политика

украина

евросоюз

совет федерации рф

франция

брюссель

еврокомиссия

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Обсуждение статуса Украины как кандидата в ЕС - это не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Обоснование рекомендации просто завораживает своей отдаленностью от реалий: Украина, оказывается, "значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств", - написал политик в своем Telegram-канале.Так почему же так срочно понадобилось обещать вожделенное кандидатство Украине, хотя у многих лидеров ЕС остаются сомнения в ее соответствии всем критериям. Не говоря уже о том, что это откровенный плевок всей "очереди" в ЕС, отметил Косачев."Ответ дал сам президент Украины (Владимир) Зеленский в спонтанной своей реакции на решение ЕК: "Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу". То есть, это вовсе не действие на благо украинцев, не признание реальных заслуг Украины, а сугубо военный акт", - подчеркнул сенатор.По словам Косачева, этого не скрывают и еврочиновники. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эта война изменит ход европейской истории. Зампред Еврокомиссии Вера Юрова в свою очередь сообщила, что Брюссель должен "смотреть на Украину немного иначе, чем на государства, которые находятся в состоянии мира", и кандидатство было бы "сильным … стимулом для украинского народа", напомнил он."Стимулом для чего именно, популярно объяснила та же (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен: весь мир наблюдает, как украинцы готовы умирать за европейскую мечту. Вот так: кандидатство – это стимул украинцам умирать за Европу", - отметил политик.И то, что Зеленскому при поддержке его западного фан-клуба в какой-то мере удалось "продавить" сопротивление скептиков и противников немедленного предоставления кандидатского статуса Украине, на самом деле – "весьма тревожный признак, если не признак его отчаянного положения", считает Косачев. "Фактически, это признание, что ни он сам (что не удивительно), ни уже и европейские партнеры (что ново) уже не верят в желание украинцев умирать за нынешний киевский режим. И только европерспектива (весьма смутная и обложенная массой условий) является единственным способом мотивировать людей продолжать гибнуть на фронте", - написал он.По мнению сенатора, "это моральный приговор власти, которая ведет, пожалуй, первую в истории войну за зависимость и несвободу".Кроме того, это блестящая характеристика тех европейских ценностей и стандартов, к воплощению которых теперь, оказывается, так близка Украина. "Тем, кто бомбит своих граждан за нежелание лишаться своих прав и своей культуры, кандидатство теперь обещают в ускоренном режиме", - написал законодатель.

https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796099489.html

https://ria.ru/20220617/bezviz-1796137437.html

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Влада Копылова

константин косачев, политика, украина, евросоюз, совет федерации рф, франция, брюссель, еврокомиссия, эммануэль макрон