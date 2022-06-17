https://ria.ru/20220617/kamaz-1796251651.html
Ниши недобросовестных партнеров КАМАЗа заняли другие компании, заявил Путин
Ниши недобросовестных партнеров КАМАЗа заняли другие компании, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Ниши недобросовестных партнеров КАМАЗа заняли другие компании, заявил Путин
После ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа их ниши теперь занимают отечественные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:43
2022-06-17T17:43
2022-06-17T17:43
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
владимир путин
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. После ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа их ниши теперь занимают отечественные компании, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что производить все невозможно и не нужно, но России необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции."Например, после ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа их ниши теперь занимают отечественные компании. Причем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий: магистральных, транспортных и тяжелых автомобилей", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933710.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
Ниши недобросовестных партнеров КАМАЗа заняли другие компании, заявил Путин
Путин: после ухода недобросовестных партнеров КАМАЗа их ниши заняли отечественные компании