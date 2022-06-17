https://ria.ru/20220617/kamaz-1796251651.html

Ниши недобросовестных партнеров КАМАЗа заняли другие компании, заявил Путин

Ниши недобросовестных партнеров КАМАЗа заняли другие компании, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Ниши недобросовестных партнеров КАМАЗа заняли другие компании, заявил Путин

После ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа их ниши теперь занимают отечественные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:43

2022-06-17T17:43

2022-06-17T17:43

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

владимир путин

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745084527_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3a4478ce9ed8edf9b5ba200ae5a4a9e3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. После ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа их ниши теперь занимают отечественные компании, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что производить все невозможно и не нужно, но России необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции."Например, после ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КАМАЗа их ниши теперь занимают отечественные компании. Причем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий: магистральных, транспортных и тяжелых автомобилей", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933710.html

https://ria.ru/20220603/kamaz-1793017995.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)