https://ria.ru/20220617/it-1796271401.html

Россия возьмет пример с Казахстана по созданию условий для IT-специалистов

Россия возьмет пример с Казахстана по созданию условий для IT-специалистов - РИА Новости, 17.06.2022

Россия возьмет пример с Казахстана по созданию условий для IT-специалистов

Россия будет брать пример с Казахстана, который создал благоприятные условия для IT-специалистов, уезжающих из РФ на работу туда, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:17

2022-06-17T18:17

2022-06-17T18:18

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

казахстан

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

касым-жомарт токаев

it-компании

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия будет брать пример с Казахстана, который создал благоприятные условия для IT-специалистов, уезжающих из РФ на работу туда, заявил президент РФ Владимир Путин."Но что касается Казахстана, то действующий президент, мы с ним обсуждали много раз эти вопросы, знаю, уделяет тоже этому большое внимание. Не случайно, несмотря на то, что я этого, честно говоря, не очень приветствую, но, скажем, в области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут в Казахстан, там работают сегодня из России. Потому что условия хорошие созданы. Мы будем брать пример с Казахстана в этом плане", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

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россия

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россия, казахстан, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, касым-жомарт токаев, it-компании, технологии